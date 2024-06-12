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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/israil-lubnan-savasi-kizisti-hizbullahtan-bir-gunde-ikinci-buyuk-saldiri-1084763737.html
İsrail-Lübnan savaşı kızıştı: Hizbullah’tan bir günde ikinci büyük saldırı
İsrail-Lübnan savaşı kızıştı: Hizbullah’tan bir günde ikinci büyük saldırı
Sputnik Türkiye
Saha komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah Hareketi, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'e yönelik en büyük füze saldırılarından... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T14:19+0300
2024-06-12T14:19+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil ordusu (idf)
lübnan
hizbullah
filistin
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana Lübnan'dan ülkenin kuzeyine yönelik ikinci büyük bombardımanın kaydedildiği belirtilirken, yaklaşık 70 füze atıldığı ve bunların bir kısmının engellendiği ifade edildi.Daha önce de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 90 adet füze atılmış, bunlardan bazıları hava savunma sistemleri tarafından engellenmezken diğerleri kuzeydeki çeşitli yerlere düşmüştü.Bunun sonucunda çeşitli bölgelerde yangınlar çıktığını aktaran IDF, açıklamasında, "Kuzey İsrail'de sirenlerin çalmasının ardından Lübnan'dan ateşlenen yaklaşık 70 top mermisi tespit edilmiş, bunlardan bazıları engellenmiştir. Çoğu açık araziye düşmüş olup, saldırılarda can kaybı rapor edilmemiştir” denildi.Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik düzenlediği sabahki saldırılar hakkında açıklama yaparken, İsrail'in sınır hattında yer alan Ramsa ve Ruveysa Kurun askeri mevziisi ile Sasa yerleşim biriminde yer alan Blasan adındaki askeri endüstri tesisinin güdümlü füzeyle hedef alındığı kaydedildi.Hizbullah saha komutanı Talib Sami Abdullah'ın İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya beldesine düzenlediği hava saldırısında öldürülmesine misilleme olarak, İsrail'in Ayn Zeitim ve Yukarı Celile bölgesindeki Amad askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.Ayrıca, İsrail'e ait kuzeyde yer alan hava kontrol birimi ve hava operasyon dairesinin yer aldığıu Meron üssünün de katyuşa füzesi ve topçu atışlarıyla vurulduğu aktarıldı.Söz konusu füze saldırıları, İsrail’in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın saha komutanı Talib Sami Abdullah’ın öldürülmesinden sonra geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/hizbullah-israil-saldirisinda-saha-komutaninin-oldugunu-acikladi-1084751305.html
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lübnan
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israil, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu
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İsrail-Lübnan savaşı kızıştı: Hizbullah’tan bir günde ikinci büyük saldırı

14:19 12.06.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
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Saha komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah Hareketi, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'e yönelik en büyük füze saldırılarından birini sabah saatlerinde gerçekleştirirken, İsrail ordusu, gün içerisindeki ikinci büyük saldırıya maruz kaldığını duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana Lübnan'dan ülkenin kuzeyine yönelik ikinci büyük bombardımanın kaydedildiği belirtilirken, yaklaşık 70 füze atıldığı ve bunların bir kısmının engellendiği ifade edildi.
Daha önce de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 90 adet füze atılmış, bunlardan bazıları hava savunma sistemleri tarafından engellenmezken diğerleri kuzeydeki çeşitli yerlere düşmüştü.
Bunun sonucunda çeşitli bölgelerde yangınlar çıktığını aktaran IDF, açıklamasında, "Kuzey İsrail'de sirenlerin çalmasının ardından Lübnan'dan ateşlenen yaklaşık 70 top mermisi tespit edilmiş, bunlardan bazıları engellenmiştir. Çoğu açık araziye düşmüş olup, saldırılarda can kaybı rapor edilmemiştir” denildi.
Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik düzenlediği sabahki saldırılar hakkında açıklama yaparken, İsrail'in sınır hattında yer alan Ramsa ve Ruveysa Kurun askeri mevziisi ile Sasa yerleşim biriminde yer alan Blasan adındaki askeri endüstri tesisinin güdümlü füzeyle hedef alındığı kaydedildi.
Hizbullah saha komutanı Talib Sami Abdullah'ın İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya beldesine düzenlediği hava saldırısında öldürülmesine misilleme olarak, İsrail'in Ayn Zeitim ve Yukarı Celile bölgesindeki Amad askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Ayrıca, İsrail'e ait kuzeyde yer alan hava kontrol birimi ve hava operasyon dairesinin yer aldığıu Meron üssünün de katyuşa füzesi ve topçu atışlarıyla vurulduğu aktarıldı.
Söz konusu füze saldırıları, İsrail’in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın saha komutanı Talib Sami Abdullah’ın öldürülmesinden sonra geldi.
İsrail ordusu Lübnan Hizbullah saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hizbullah, İsrail saldırısında saha komutanının öldüğünü açıkladı
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