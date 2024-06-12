https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/israil-lubnan-savasi-kizisti-hizbullahtan-bir-gunde-ikinci-buyuk-saldiri-1084763737.html

İsrail-Lübnan savaşı kızıştı: Hizbullah’tan bir günde ikinci büyük saldırı

İsrail-Lübnan savaşı kızıştı: Hizbullah’tan bir günde ikinci büyük saldırı

Sputnik Türkiye

Saha komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah Hareketi, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'e yönelik en büyük füze saldırılarından... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T14:19+0300

2024-06-12T14:19+0300

2024-06-12T14:19+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil ordusu (idf)

lübnan

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana Lübnan'dan ülkenin kuzeyine yönelik ikinci büyük bombardımanın kaydedildiği belirtilirken, yaklaşık 70 füze atıldığı ve bunların bir kısmının engellendiği ifade edildi.Daha önce de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 90 adet füze atılmış, bunlardan bazıları hava savunma sistemleri tarafından engellenmezken diğerleri kuzeydeki çeşitli yerlere düşmüştü.Bunun sonucunda çeşitli bölgelerde yangınlar çıktığını aktaran IDF, açıklamasında, "Kuzey İsrail'de sirenlerin çalmasının ardından Lübnan'dan ateşlenen yaklaşık 70 top mermisi tespit edilmiş, bunlardan bazıları engellenmiştir. Çoğu açık araziye düşmüş olup, saldırılarda can kaybı rapor edilmemiştir” denildi.Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik düzenlediği sabahki saldırılar hakkında açıklama yaparken, İsrail'in sınır hattında yer alan Ramsa ve Ruveysa Kurun askeri mevziisi ile Sasa yerleşim biriminde yer alan Blasan adındaki askeri endüstri tesisinin güdümlü füzeyle hedef alındığı kaydedildi.Hizbullah saha komutanı Talib Sami Abdullah'ın İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya beldesine düzenlediği hava saldırısında öldürülmesine misilleme olarak, İsrail'in Ayn Zeitim ve Yukarı Celile bölgesindeki Amad askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.Ayrıca, İsrail'e ait kuzeyde yer alan hava kontrol birimi ve hava operasyon dairesinin yer aldığıu Meron üssünün de katyuşa füzesi ve topçu atışlarıyla vurulduğu aktarıldı.Söz konusu füze saldırıları, İsrail’in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın saha komutanı Talib Sami Abdullah’ın öldürülmesinden sonra geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/hizbullah-israil-saldirisinda-saha-komutaninin-oldugunu-acikladi-1084751305.html

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israil, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu