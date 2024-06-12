https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/israil-lubnan-savasi-kizisti-hizbullahtan-bir-gunde-ikinci-buyuk-saldiri-1084763737.html
İsrail-Lübnan savaşı kızıştı: Hizbullah’tan bir günde ikinci büyük saldırı
İsrail-Lübnan savaşı kızıştı: Hizbullah’tan bir günde ikinci büyük saldırı
Sputnik Türkiye
Saha komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah Hareketi, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'e yönelik en büyük füze saldırılarından... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T14:19+0300
2024-06-12T14:19+0300
2024-06-12T14:19+0300
israil- filistin çatışması
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lübnan
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filistin
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gazze şeridi
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana Lübnan'dan ülkenin kuzeyine yönelik ikinci büyük bombardımanın kaydedildiği belirtilirken, yaklaşık 70 füze atıldığı ve bunların bir kısmının engellendiği ifade edildi.Daha önce de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 90 adet füze atılmış, bunlardan bazıları hava savunma sistemleri tarafından engellenmezken diğerleri kuzeydeki çeşitli yerlere düşmüştü.Bunun sonucunda çeşitli bölgelerde yangınlar çıktığını aktaran IDF, açıklamasında, "Kuzey İsrail'de sirenlerin çalmasının ardından Lübnan'dan ateşlenen yaklaşık 70 top mermisi tespit edilmiş, bunlardan bazıları engellenmiştir. Çoğu açık araziye düşmüş olup, saldırılarda can kaybı rapor edilmemiştir” denildi.Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik düzenlediği sabahki saldırılar hakkında açıklama yaparken, İsrail'in sınır hattında yer alan Ramsa ve Ruveysa Kurun askeri mevziisi ile Sasa yerleşim biriminde yer alan Blasan adındaki askeri endüstri tesisinin güdümlü füzeyle hedef alındığı kaydedildi.Hizbullah saha komutanı Talib Sami Abdullah'ın İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya beldesine düzenlediği hava saldırısında öldürülmesine misilleme olarak, İsrail'in Ayn Zeitim ve Yukarı Celile bölgesindeki Amad askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.Ayrıca, İsrail'e ait kuzeyde yer alan hava kontrol birimi ve hava operasyon dairesinin yer aldığıu Meron üssünün de katyuşa füzesi ve topçu atışlarıyla vurulduğu aktarıldı.Söz konusu füze saldırıları, İsrail’in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın saha komutanı Talib Sami Abdullah’ın öldürülmesinden sonra geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/hizbullah-israil-saldirisinda-saha-komutaninin-oldugunu-acikladi-1084751305.html
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israil, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu
israil, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu
İsrail-Lübnan savaşı kızıştı: Hizbullah’tan bir günde ikinci büyük saldırı
Saha komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah Hareketi, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'e yönelik en büyük füze saldırılarından birini sabah saatlerinde gerçekleştirirken, İsrail ordusu, gün içerisindeki ikinci büyük saldırıya maruz kaldığını duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana Lübnan'dan ülkenin kuzeyine yönelik ikinci büyük bombardımanın kaydedildiği belirtilirken, yaklaşık 70 füze atıldığı ve bunların bir kısmının engellendiği ifade edildi.
Daha önce de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 90 adet füze atılmış, bunlardan bazıları hava savunma sistemleri tarafından engellenmezken diğerleri kuzeydeki çeşitli yerlere düşmüştü.
Bunun sonucunda çeşitli bölgelerde yangınlar çıktığını aktaran IDF, açıklamasında, "Kuzey İsrail'de sirenlerin çalmasının ardından Lübnan'dan ateşlenen yaklaşık 70 top mermisi tespit edilmiş, bunlardan bazıları engellenmiştir. Çoğu açık araziye düşmüş olup, saldırılarda can kaybı rapor edilmemiştir” denildi.
Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik düzenlediği sabahki saldırılar hakkında açıklama yaparken, İsrail'in sınır hattında yer alan Ramsa ve Ruveysa Kurun askeri mevziisi ile Sasa yerleşim biriminde yer alan Blasan adındaki askeri endüstri tesisinin güdümlü füzeyle hedef alındığı kaydedildi.
Hizbullah saha komutanı Talib Sami Abdullah'ın İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya beldesine düzenlediği hava saldırısında öldürülmesine misilleme olarak, İsrail'in Ayn Zeitim ve Yukarı Celile bölgesindeki Amad askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Ayrıca, İsrail'e ait kuzeyde yer alan hava kontrol birimi ve hava operasyon dairesinin yer aldığıu Meron üssünün de katyuşa füzesi ve topçu atışlarıyla vurulduğu aktarıldı.
Söz konusu füze saldırıları, İsrail’in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın saha komutanı Talib Sami Abdullah’ın öldürülmesinden sonra geldi.