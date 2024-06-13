https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/husiler-yunanistana-ait-gemiyi-vurdu-1084794995.html

Husiler, Yunanistan'a ait gemiyi vurdu

Husiler, Yunanistan'a ait gemiyi vurdu

Sputnik Türkiye

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Yemen'deki İran destekli Husilerin de Kızıldeniz'deki saldırıları devam ediyor. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T10:47+0300

2024-06-13T10:47+0300

2024-06-13T10:47+0300

israil- filistin çatışması

israil

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husiler'in Kızıldeniz'de Yunan bir şirket tarafından işletilen Liberya bandıralı bir gemiyi vurduğunu bildirdi.CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Husiler'in insansız su-üstü aracı (USV) ile Kızıldeniz'de Yunan bir şirket tarafından işletilen Liberya bandıralı bir gemiyi hedef aldığı belirtildi. Saldırının ardından su aldığı aktarılan geminin makine dairesinde hasar meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, Husilerin Kızıldeniz üzerinde gerçekleştirdiği ayrı bir saldırıda ise, 2 gemisavar balistik füze fırlattığı kaydedildi. Her iki olayda da herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.'Gemi, Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal etti'Saldırının ardından Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, “Saldırı 1 USV, çok sayıda İHA ve balistik füzeler kullanılarak gerçekleştirildi. Gemi, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal etmesi nedeniyle hedef alındı” dedi.CENTCOM, Husilere ait noktaları vurduCENTCOM tarafından hedef alınan Husi noktalarının da ifade edildiği açıklamada, “Geçtiğimiz 24 saat içinde güçlerimiz Yemen'de Husilerin kontrolündeki bir bölgede 3 gemisavar seyir füzesi rampasını ve Kızıldeniz üzerinden fırlatılan bir insansız hava aracını (İHA) başarıyla imha etti” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/misir-suveys-kanali-gelirlerinde-buyuk-dusus-ongoruyor-1084019742.html

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