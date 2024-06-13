https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/hsk-kararnamesi-yayimlandi--1084827309.html

HSK kararnamesi yayımlandı

HSK kararnamesi yayımlandı

Sputnik Türkiye

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T22:40+0300

2024-06-13T22:40+0300

2024-06-13T22:56+0300

türkiye

hsk

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

görev

yılmaz tunç

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarının tamamladığını belirterek, "Yeni görev yerlerine atanan hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum. Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/emlak-verileri-yayimlandi-yabanciya-konut-satisi-yuzde-348-azaldi-1084827005.html

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hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), görev, yılmaz tunç