https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/hsk-kararnamesi-yayimlandi--1084827309.html
HSK kararnamesi yayımlandı
HSK kararnamesi yayımlandı
Sputnik Türkiye
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T22:40+0300
2024-06-13T22:40+0300
2024-06-13T22:56+0300
türkiye
hsk
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
görev
yılmaz tunç
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarının tamamladığını belirterek, "Yeni görev yerlerine atanan hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum. Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/emlak-verileri-yayimlandi-yabanciya-konut-satisi-yuzde-348-azaldi-1084827005.html
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hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), görev, yılmaz tunç
hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), görev, yılmaz tunç
HSK kararnamesi yayımlandı
22:40 13.06.2024 (güncellendi: 22:56 13.06.2024)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarının tamamladığını belirterek, "Yeni görev yerlerine atanan hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum. Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.