https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/emlak-verileri-yayimlandi-yabanciya-konut-satisi-yuzde-348-azaldi-1084827005.html

Emlak verileri yayımlandı: Yabancıya konut satışı yüzde 34.8 azaldı

Emlak verileri yayımlandı: Yabancıya konut satışı yüzde 34.8 azaldı

Sputnik Türkiye

Emlakjet mayıs ayı emlak verilerini yayımladı.Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T22:09+0300

2024-06-13T22:09+0300

2024-06-13T22:09+0300

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mlakjet, Türkiye geneline ilişkin mayıs ayı emlak verilerini paylaştı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlakjet, 350 bine yakın satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanındaki hareketler doğrultusunda mayıs ayı emlak verilerini yayımladı.Kiralık konutlarda fiyat sınırlı arttı, satılıkta sabit kaldıVerilere göre, Türkiye genelinde mayısta konut arayanların yüzde 51'i kiralık, yüzde 49'u satılık konut aradı. Bir önceki aya göre Türkiye genelinde kiralık fiyatlarında yüzde 1'lik artış görülürken, satılık fiyatlarında herhangi bir artış gözlemlenmedi.Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.4 azalarak 110 bin 588 oldu.En çok konut satılan ve en çok kira artışı yaşanan iller belli olduKonut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari oldu.Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller belli olduYabancılara yapılan konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.8 azaldı. Mayısta toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.9 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 797 ile Antalya, 668 ile İstanbul ve 164 ile Mersin oldu.İzmir'de kiralar yüzde 12'lik artış gösterirken Adana'da yüzde 9, Bursa'da ve Konya'da yüzde 8 artış yaşandı. Ankara ve İstanbul'da ise yüzde 6'lık artış gözlendi.Mayıs ayı satılık artışlarında il bazında yüzde 3'lük artışla İstanbul başı çekerken Gaziantep, Adana ve Konya illerinde de bir önceki aya oranla yüzde 2'lik artış yaşandı.Yeni düzenleme ile kiralar, piyasa koşullarına göre serbest belirlenecekEmlakjet, temmuz itibarıyla kira zammı sınırlamasının kaldırılmasının gayrimenkul sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Bu yeni düzenlemeyle kiralar, piyasa koşullarına göre serbestçe belirlenecek ve mülk sahiplerinin gelirlerini korumalarına olanak tanıyacak.Emlakjet tarafından yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 49'u kirada, yüzde 51'i ise kendi evinde oturduğunu ifade etti.Kira zammı sınırlamasının kaldırılmasıyla ilgili olarak, katılımcıların yüzde 15'i kiralık konut piyasasının durağanlaşacağını, yüzde 17'si hareketleneceğini, yüzde 14'ü ise herhangi bir değişim olmayacağını belirtti. Katılımcıların çoğunluğu (yüzde 54) bu konuda bir fikre sahip olmadığını ifade etti.Kiralık konut fiyatlarına nasıl etki edeceğine dair, katılımcıların yüzde 75'i yeni kararın olumsuz etkiler yaratacağını düşündü. Zam sınırlamasının kalkmasıyla kiracı-ev sahibi problemlerinin azalıp azalmayacağı sorulduğunda, katılımcıların yüzde 75'i problemlerin azalmayacağını belirtti. Sınırlamanın kalkması durumunda evinden taşınmayı düşünenlerin oranı ise yüzde 46 oldu.Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, kira zammı sınırlamasının kaldırılmasının, mülk sahiplerinin gelirlerini korumasına yardımcı olacağını belirtti.İdikat, "Ancak ani kira artışları kiracıları zorlayabilir ve sosyal dengeleri etkileyebilir. Emlakjet, bu değişimlerin gayrimenkul sektöründe yeni stratejilerin belirlenmesini gerektirdiğine ve tüm paydaşların dikkatli bir şekilde hareket etmelerini zorunlu kıldığına inanmaktadır" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/turkiye-genelinde-satilan-konut-sayisi-gecen-yilin-mayis-ayina-gore-azaldi-istanbul-yine-zirvede-1084794764.html

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satılık ve kiralık emlak ilanlardaki veriler, kiralıkta en fazla artış yaşanan iller, satılıkta en fazla artış yaşanan iller, yabancılara konut satışı detaylar, en çok konut satılan iller, yabancılar en çok hangi ilden konut satın alıyor