https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bir-devir-bitiyor-kredi-karti-ile-alisveriste-kart-numarasi-artik-kullanilmayacak-1084754570.html

Bir devir bitiyor: Kredi kartı ile alışverişte 'kart numarası' ve şifre artık kullanılmayacak

Bir devir bitiyor: Kredi kartı ile alışverişte 'kart numarası' ve şifre artık kullanılmayacak

Sputnik Türkiye

Avrupa'da çevrimiçi alışveriş dünyasında önemli bir değişiklik kapıda. Kartlarla ödeme sistemleri devi Mastercard, internet alışverişlerinde kredi kartı... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T10:52+0300

2024-06-12T10:52+0300

2024-06-12T10:55+0300

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Avrupa'da internet alışverişlerinde büyük bir değişiklik kapıda. Mastercard, 2030 yılında çevrimiçi alışverişlerde kredi kartı numarası girmenin zorunlu olmadığı bir uygulama başlatacak. Bu yenilikçi sistemde, kart numaralarının yerini rastgele oluşturulan "token"lar alacak.Şirket, bu tokenlerin cihaz ve platformdan bağımsız olarak çalışacağını ve biyometrik doğrulama ile tek bir tıklamayla ödeme yapılmasını sağlayacağını duyurdu. Böylelikle, internet alışverişlerinde kart numarası güvenliği konusunda yeni bir dönem başlayacak.2030'da yürürlüğe girecek bu uygulama ile tüketiciler, alışveriş yaparken 16 haneli kart numarası girmek zorunda kalmayacaklar. Bunun yerine, rastgele oluşturulan dijital tokenler kullanılacak. Mastercard, bu uygulamanın hayata geçirilmesi için bankalar, fintek şirketleri ve e-ticaret firmalarıyla işbirliği içinde olduğunu belirtti.Bu yenilikçi adımın bir sonucu olarak, internet alışverişlerinin daha hızlı ve güvenli hale geleceği öngörülüyor. Mastercard, tokenlerin anlık ve rastgele oluşturulması sayesinde internet sahteciliklerinin de önüne geçileceğini savunuyor.Ayrıca, kullanıcılara parmak iziyle biyometrik onay sağlama imkanı da sunulacak. Bu sayede, güvenlik önlemleri daha da artırılacak ve kullanıcıların hesapları daha güvende olacak.Junniper Research'ün araştırmasına göre, 2028'e kadar internet ödemelerindeki sahtecilik yıllık 98 milyar dolar seviyesine ulaşacak. Ancak, token bazlı ödeme sistemlerinin bu miktarı yüzde 50 oranında azaltması bekleniyor. Bu da, internet alışverişlerinin daha güvenli hale gelmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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