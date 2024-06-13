https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/gazzede-can-kaybi-37-bin-232ye-yukseldi-1084808323.html

Gazze’de can kaybı 37 bin 232’ye yükseldi

Gazze’de can kaybı 37 bin 232’ye yükseldi

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi’nde İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana kara herakatını genişleterek sürdürdüğü kanlı saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 37 bin... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T15:44+0300

2024-06-13T15:44+0300

2024-06-13T15:44+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 3 saldırıda 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 105 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) 251 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 37 bin 232’ye, yaralı sayısının da 85 bin 37’ye yükseldiği ifade edildi.BM: Gazze'de yerleşim yerlerinde veya yakınlarında 330 bin ton atık biriktiBirleşmiş Milletler, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi genelinde yerleşim yerlerinde veya yakınlarında 330 bin ton atığın biriktiği, bunun felaket düzeyinde çevre ve sağlık riskleri oluşturduğunu açıkladı.BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya platformundan Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "9 Haziran'a kadar Gazze genelinde yerleşim yerlerinde veya yakınındaki bölgelerde 330 bin tondan fazla atık birikti, bu felaket düzeyinde çevre ve sağlık riskleri oluşturuyor" ifadesi kullanıldı.İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle açlığın yaşandığı Gazze'de çöpleri karıştıran çocukların fotoğraflarının paylaşıldığı açıklamada, "Çocuklar her gün çöpleri karıştırıyor" ifadesine yer verildi.Gazze Şeridi'ne insani erişimin engellenmemesi ve ateşkesin, bölgede insani hayat şartlarını geri getirmek için son derece önemli olduğuna vurgu yapıldı.UNRWA'dan 5 Haziran'da da "Gazze'deki savaş milyonlarca Filistinlinin hayatını tepeden tırnağa değiştirdi ve su, temiz hava, gıda ve geçim kaynaklarının dayandığı doğal çevreye büyük zarar verdi" açıklaması yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/israil-ordusu-cenin-kampini-kusatti-1084789758.html

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, filistin, filistin sorunu, soykırım