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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 11. şampiyonluğunu elde etti
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 11. şampiyonluğunu elde etti
Sputnik Türkiye
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı. Sarı-lacivertli erkek basketbol takımı... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
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fenerbahçe
fenerbahçe beko
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 80-72 mağlup ederek seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.Ligde bir sezon aranın ardından şampiyonluk sevinci yaşayan sarı-lacivertli ekip, toplamda ise 11. kez kupayı müzesine götürdü.Fenerbahçe Beko hangi yıllarda şampiyon oldu?Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022'nin ardından 2024'te de şampiyonluk ipini göğüsledi.Jasikevicius, ilk sezonunda 2 kupa kazandı​​​​​​​Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takımın başındaki ilk sezonunda lig şampiyonluğu elde etti.2023 Aralık'ta Dimitris Itoudis ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Jasikevicius, Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nın ardından ligde de şampiyonluğa taşımayı başardı.8 yıl aranın ardından duble yaptıFenerbahçe, 2013-2020 yıllarında görev yapan efsane başantrenör Zeljko Obradovic'in ardından bir sezon içinde ilk kez iki kupayı birden kazandı.Obradovic yönetiminde 2015-2016 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nde şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertliler, 8 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.Basketbolda tüm kupalar Fenerbahçe'ninFenerbahçe, bu sezon hem erkek hem de kadın basketbolunda Türkiye'deki tüm kupaların sahibi oldu.Sarı-lacivertli erkek ve kadın basketbol takımları, 2023-2024'te ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ayrıca FIBA Süper Kupa ile FIBA Avrupa Ligi'nde de şampiyonluk ipini göğüsledi.Anadolu Efes, 13. kez ikinci olduLacivert-beyazlı basketbol takımı, Basketbol Süper Ligi'nde 13. kez ikincilikle yetindi.Ligde 16 şampiyonlukla en başarılı takım konumunda bulunan Anadolu Efes, 1986, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010, 2012, 201
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fenerbahçe beko kaç kez şampiyon oldu, fenerbahçe beko hangi yıllarda şampiyon oldu, fenerbahçe beko kimi yenerek şampyon oldu, fenerbahçe beko'nun yendiği takım
fenerbahçe beko kaç kez şampiyon oldu, fenerbahçe beko hangi yıllarda şampiyon oldu, fenerbahçe beko kimi yenerek şampyon oldu, fenerbahçe beko'nun yendiği takım

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 11. şampiyonluğunu elde etti

01:49 13.06.2024 (güncellendi: 02:52 13.06.2024)
© AA / Esra BilginTürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 11. kez kupanın sahibi oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 11. kez kupanın sahibi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AA / Esra Bilgin
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı. Sarı-lacivertli erkek basketbol takımı, ligde 1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022'nin ardından 2024'te de kupayı müzesine götürdü.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 80-72 mağlup ederek seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.
Ligde bir sezon aranın ardından şampiyonluk sevinci yaşayan sarı-lacivertli ekip, toplamda ise 11. kez kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe Beko hangi yıllarda şampiyon oldu?

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022'nin ardından 2024'te de şampiyonluk ipini göğüsledi.
© İHA / ENES GÜMÜŞ - İSMAİL YASİN AKÇIN-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı. - Sputnik Türkiye
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© İHA / ENES GÜMÜŞ - İSMAİL YASİN AKÇIN-
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı.
© İHA / ENES GÜMÜŞ - İSMAİL YASİN AKÇIN-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA / ENES GÜMÜŞ - İSMAİL YASİN AKÇIN-
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı.
© İHA / ENES GÜMÜŞ - İSMAİL YASİN AKÇIN-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA / ENES GÜMÜŞ - İSMAİL YASİN AKÇIN-
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı.
© İHA / ENES GÜMÜŞ - İSMAİL YASİN AKÇIN-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA / ENES GÜMÜŞ - İSMAİL YASİN AKÇIN-
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı.
© AA / Esra BilginTürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 11. kez kupanın sahibi oldu. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 11. kez kupanın sahibi oldu. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Esra Bilgin
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 11. kez kupanın sahibi oldu. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )
© İHA / ENES GÜMÜŞ - İSMAİL YASİN AKÇIN-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA / ENES GÜMÜŞ - İSMAİL YASİN AKÇIN-
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı.
1/6
© İHA / ENES GÜMÜŞ - İSMAİL YASİN AKÇIN-
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı.
2/6
© İHA / ENES GÜMÜŞ - İSMAİL YASİN AKÇIN-
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı.
3/6
© İHA / ENES GÜMÜŞ - İSMAİL YASİN AKÇIN-
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı.
4/6
© İHA / ENES GÜMÜŞ - İSMAİL YASİN AKÇIN-
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı.
5/6
© AA / Esra Bilgin
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 11. kez kupanın sahibi oldu. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )
6/6
© İHA / ENES GÜMÜŞ - İSMAİL YASİN AKÇIN-
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı.

Jasikevicius, ilk sezonunda 2 kupa kazandı​​​​​​​

Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takımın başındaki ilk sezonunda lig şampiyonluğu elde etti.
2023 Aralık'ta Dimitris Itoudis ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Jasikevicius, Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nın ardından ligde de şampiyonluğa taşımayı başardı.

8 yıl aranın ardından duble yaptı

Fenerbahçe, 2013-2020 yıllarında görev yapan efsane başantrenör Zeljko Obradovic'in ardından bir sezon içinde ilk kez iki kupayı birden kazandı.
Obradovic yönetiminde 2015-2016 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nde şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertliler, 8 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

Basketbolda tüm kupalar Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe, bu sezon hem erkek hem de kadın basketbolunda Türkiye'deki tüm kupaların sahibi oldu.
Sarı-lacivertli erkek ve kadın basketbol takımları, 2023-2024'te ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ayrıca FIBA Süper Kupa ile FIBA Avrupa Ligi'nde de şampiyonluk ipini göğüsledi.

Anadolu Efes, 13. kez ikinci oldu

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, Basketbol Süper Ligi'nde 13. kez ikincilikle yetindi.
Ligde 16 şampiyonlukla en başarılı takım konumunda bulunan Anadolu Efes, 1986, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010, 2012, 201
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