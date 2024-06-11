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Fenerbahçe maçında Aziz Yıldırım sürprizi: Devre arasında geldi
Fenerbahçe maçında Aziz Yıldırım sürprizi: Devre arasında geldi
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz günlerde Ali Koç ile girdiği başkanlık yarışını kaybeden Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile oynadığı maçın devre arasında salona... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T07:01+0300
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerabahçe Beko ile Anadolu Efes'in karşılaştığı mücadelede bir sürpriz yaşandı.Ülker Sports Arena'da oynana karşılaşmada maça Fenerabahçe'deki başkanlık seçiminde Ali Koç'a kaybeden Aziz Yıldırım da geldi.Aziz Yıldırım, devre arasında salona geldi.
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aziz yıldırım, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe spor kulübü
aziz yıldırım, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe spor kulübü

Fenerbahçe maçında Aziz Yıldırım sürprizi: Devre arasında geldi

07:01 11.06.2024
© AA / Serhat ÇağdaşAziz Yıldırım ve Ali Koç, birbirlerine sarılarak basın mensuplarına poz verdi.
Aziz Yıldırım ve Ali Koç, birbirlerine sarılarak basın mensuplarına poz verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AA / Serhat Çağdaş
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Geçtiğimiz günlerde Ali Koç ile girdiği başkanlık yarışını kaybeden Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile oynadığı maçın devre arasında salona geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerabahçe Beko ile Anadolu Efes'in karşılaştığı mücadelede bir sürpriz yaşandı.
Ülker Sports Arena'da oynana karşılaşmada maça Fenerabahçe'deki başkanlık seçiminde Ali Koç'a kaybeden Aziz Yıldırım da geldi.
Aziz Yıldırım, devre arasında salona geldi.
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