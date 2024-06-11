https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/fenerbahce-macinda-aziz-yildirim-surprizi-devre-arasinda-geldi-1084701460.html
Fenerbahçe maçında Aziz Yıldırım sürprizi: Devre arasında geldi
Fenerbahçe maçında Aziz Yıldırım sürprizi: Devre arasında geldi
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz günlerde Ali Koç ile girdiği başkanlık yarışını kaybeden Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile oynadığı maçın devre arasında salona... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T07:01+0300
2024-06-11T07:01+0300
2024-06-11T07:01+0300
spor
aziz yıldırım
fenerbahçe
fenerbahçe beko
fenerbahçe spor kulübü
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerabahçe Beko ile Anadolu Efes'in karşılaştığı mücadelede bir sürpriz yaşandı.Ülker Sports Arena'da oynana karşılaşmada maça Fenerabahçe'deki başkanlık seçiminde Ali Koç'a kaybeden Aziz Yıldırım da geldi.Aziz Yıldırım, devre arasında salona geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/adana-demirspor-galatasaraydan-ozur-diledi-unutmusuz-1084676962.html
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aziz yıldırım, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe spor kulübü
aziz yıldırım, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe spor kulübü
Fenerbahçe maçında Aziz Yıldırım sürprizi: Devre arasında geldi
Geçtiğimiz günlerde Ali Koç ile girdiği başkanlık yarışını kaybeden Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile oynadığı maçın devre arasında salona geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerabahçe Beko ile Anadolu Efes'in karşılaştığı mücadelede bir sürpriz yaşandı.
Ülker Sports Arena'da oynana karşılaşmada maça Fenerabahçe'deki başkanlık seçiminde Ali Koç'a kaybeden Aziz Yıldırım da geldi.
Aziz Yıldırım, devre arasında salona geldi.