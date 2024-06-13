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Erbil-Gwer yolunda bir rafineride yangın çıktı
Erbil-Gwer yolunda bir rafineride yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Irak'ın Erbil kentinde Erbil-Gwer yolu üzerinde bulunan bir petrol rafineride bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
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Irak'ın Erbil kentinde Erbil-Gwer yolu üzerindeki petrol rafinerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama yaşandı. İtfaiye ekiplerinin patlama sonrası çıkan yangına müdahale ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/gece-kulubu-yangininda-suphelilerden-birinin-ifadesine-ulasildi-itfaiyeye-tek-tek-gosterdim-1082470227.html
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irak, irak, erbil, petrol, petrol rafinerisi, rafineri, yangın, itfaiye, itfaiye ekipleri

Erbil-Gwer yolunda bir rafineride yangın çıktı

02:55 13.06.2024
© AA / Ahsan Mohammed Ahmed AhmedIrak'ın Erbil kentinde Erbil-Gwer yolu üzerinde bulunan bir petrol rafineride bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Irak'ın Erbil kentinde Erbil-Gwer yolu üzerinde bulunan bir petrol rafineride bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AA / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed
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Irak'ın Erbil kentinde Erbil-Gwer yolu üzerinde bulunan bir petrol rafineride bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Irak'ın Erbil kentinde Erbil-Gwer yolu üzerindeki petrol rafinerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama yaşandı.
İtfaiye ekiplerinin patlama sonrası çıkan yangına müdahale ettiği öğrenildi.
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