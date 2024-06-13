https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/erbil-gwer-yolunda-bir-rafineride-yangin-cikti-1084785554.html

Erbil-Gwer yolunda bir rafineride yangın çıktı

Erbil-Gwer yolunda bir rafineride yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Irak'ın Erbil kentinde Erbil-Gwer yolu üzerinde bulunan bir petrol rafineride bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

irak

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Irak'ın Erbil kentinde Erbil-Gwer yolu üzerindeki petrol rafinerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama yaşandı. İtfaiye ekiplerinin patlama sonrası çıkan yangına müdahale ettiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/gece-kulubu-yangininda-suphelilerden-birinin-ifadesine-ulasildi-itfaiyeye-tek-tek-gosterdim-1082470227.html

türkiye

irak

irak

erbil

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