https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/erbil-gwer-yolunda-bir-rafineride-yangin-cikti-1084785554.html
Erbil-Gwer yolunda bir rafineride yangın çıktı
Erbil-Gwer yolunda bir rafineride yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Irak'ın Erbil kentinde Erbil-Gwer yolu üzerinde bulunan bir petrol rafineride bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T02:55+0300
2024-06-13T02:55+0300
2024-06-13T02:55+0300
türkiye
irak
irak
erbil
petrol
petrol rafinerisi
rafineri
yangın
itfaiye
itfaiye ekipleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084785397_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fe36b440ae0bfb1818bc76b8146e48c.jpg
Irak'ın Erbil kentinde Erbil-Gwer yolu üzerindeki petrol rafinerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama yaşandı. İtfaiye ekiplerinin patlama sonrası çıkan yangına müdahale ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/gece-kulubu-yangininda-suphelilerden-birinin-ifadesine-ulasildi-itfaiyeye-tek-tek-gosterdim-1082470227.html
türkiye
irak
irak
erbil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084785397_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4280179a0c41bcda1e0744bf415f405d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
irak, irak, erbil, petrol, petrol rafinerisi, rafineri, yangın, itfaiye, itfaiye ekipleri
irak, irak, erbil, petrol, petrol rafinerisi, rafineri, yangın, itfaiye, itfaiye ekipleri
Erbil-Gwer yolunda bir rafineride yangın çıktı
Irak'ın Erbil kentinde Erbil-Gwer yolu üzerinde bulunan bir petrol rafineride bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Irak'ın Erbil kentinde Erbil-Gwer yolu üzerindeki petrol rafinerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama yaşandı.
İtfaiye ekiplerinin patlama sonrası çıkan yangına müdahale ettiği öğrenildi.