https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/gece-kulubu-yangininda-suphelilerden-birinin-ifadesine-ulasildi-itfaiyeye-tek-tek-gosterdim-1082470227.html

Gece kulübü yangınında şüphelilerden birinin ifadesine ulaşıldı: 'İtfaiyeye tek tek gösterdim'

Gece kulübü yangınında şüphelilerden birinin ifadesine ulaşıldı: 'İtfaiyeye tek tek gösterdim'

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'taki gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadesini... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T17:38+0300

2024-04-04T17:38+0300

2024-04-04T17:38+0300

yangın

türkiye

gece kulübü

beşiktaş

ifade

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Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında tadilat halinde olan gece kulübündeki yangına ilişkin soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheli E.E. ifadesinde, 15 yıldır mobilya ustası olarak bir şirkette çalıştığını, şirket sahibi Ramazan Alpan'ın da yangında vefat ettiğini anlattı.Şüpheli, 20 Mart'tan olay gününe kadar aynı şirkette çalışan arkadaşlarıyla yangının meydana geldiği gece kulübünde çalışmaya başladıklarını, burada marangozluk işi olan locaları ve duvarları mobilyayla kapladıklarını ifade ederek, "Tanımadığım, kaynak işi yapan kişinin çalışmış olduğu yerde bir anda alevler çıktığını gördük, bu sırada 'Yangın çıktı' şeklinde bağrışmalar oldu. Efe D. yangın tüpü ile oraya doğru gidiyordu. Yaşı küçük olduğundan zarar görmemesi için Efe'nin elinden yangın tüpünü aldım. Ona ve yanındakilere 'Buradan uzaklaşın' dedim. Yangın tüpünü ateşin üzerine sıkarak ateşi söndürdüm. Yangın tüpü bittikten sonra tanımadığını birisi bana başka bir yangın tüpü verdi. Fakat bu yangın tüpü mandalına basmama rağmen çalışmadı. Bu sırada yangın bitme noktasına geldiği için insanlar kaçmayı bıraktı" diye konuştu.'İçerisi karanlık oldu, göz gözü görmüyordu'Tam o sırada DJ kabininin arkasından siyah duman ve alevler geldiğini aktaran şüpheli E.E, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/29-kisinin-oldugu-besiktastaki-gece-kulubu-yangin-sonrasi-goruntulendi-1082431107.html

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