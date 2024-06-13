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Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez: Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez: Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek
Sputnik Türkiye
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla gerçekten mücadele ediyor" dedi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye ekonomisiyle ilgili iyimser olduğunu ifade etti.Türkiye'nin insan sermayesi ile birlikte güçlü bir altyapıya sahip olduğunu kaydeden Lopez, zorlu bir süreçten geçileceğini ancak bunun bol fırsatlar sunacağını, zorlukların da olumlu anlar ortaya çıkaracağını dile getirdi.'Bakan Şimşek ve ekibi enflasyonla mücadele ediyor'Dünya Bankası Yönetim Kurulu ile Nisan 2024'te bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Lopez, şunları kaydetti:"Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek. Şu anda uygulanmakta olan tüm fonların (mevcut 17 milyar dolar) ilave olarak gerçekleşecek bu rakam. 18 milyar doların 12 milyar doları özel sektöre, 6 milyar doları da kamu sektörüne verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla gerçekten mücadele ediyor."
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, humberto lopez, enflasyon
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Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez: Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek

21:38 13.06.2024
Dünya Bankası
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Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla gerçekten mücadele ediyor" dedi.
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye ekonomisiyle ilgili iyimser olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin insan sermayesi ile birlikte güçlü bir altyapıya sahip olduğunu kaydeden Lopez, zorlu bir süreçten geçileceğini ancak bunun bol fırsatlar sunacağını, zorlukların da olumlu anlar ortaya çıkaracağını dile getirdi.

'Bakan Şimşek ve ekibi enflasyonla mücadele ediyor'

Dünya Bankası Yönetim Kurulu ile Nisan 2024'te bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Lopez, şunları kaydetti:
"Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek. Şu anda uygulanmakta olan tüm fonların (mevcut 17 milyar dolar) ilave olarak gerçekleşecek bu rakam. 18 milyar doların 12 milyar doları özel sektöre, 6 milyar doları da kamu sektörüne verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla gerçekten mücadele ediyor."
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