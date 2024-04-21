https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/merkez-bankasi-baskani-karahan-washingtonda-dunya-bankasi-ve-ifc-yetkilileriyle-gorustu-1082987059.html
Merkez Bankası Başkanı Karahan Washington'da Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
Merkez Bankası Başkanı Karahan Washington'da Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilileriyle bir araya geldi. 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T10:24+0300
2024-04-21T10:24+0300
2024-04-21T10:24+0300
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TCMB Başkanı Fatih Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilileriyle görüştü.Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Dünya Bankasının Avrupa ve Orta Asya bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde ile IFC Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Wiebke Schloemer'in katıldığı görüşmede TCMB Başkanı Karahan'a, TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan eşlik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/tcmb-baskani-karahan-enflasyonun-yilin-ikinci-yarisinda-dusecegine-dair-artan-fikir-birligi-var-1082881184.html
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fatih karahan, dünya bankası, tcmb
fatih karahan, dünya bankası, tcmb
Merkez Bankası Başkanı Karahan Washington'da Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilileriyle bir araya geldi.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilileriyle görüştü.
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Dünya Bankasının Avrupa ve Orta Asya bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde ile IFC Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Wiebke Schloemer'in katıldığı görüşmede TCMB Başkanı Karahan'a, TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan eşlik etti.