https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-turkiye-artik-hakikaten-uretim-ussu-haline-geldi-1084784971.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye artık hakikaten üretim üssü haline geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye artık hakikaten üretim üssü haline geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Gerçekten iyi bir yere geldi Türkiye reel ekonomide. Turizmde iyiyiz, ihracatta iyiyiz, istihdamda, büyümede... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T02:47+0300

2024-06-13T02:47+0300

2024-06-13T02:53+0300

türkiye

cevdet yılmaz

ekonomi

reel getiri

ak parti

fetö

askeri

darbe

askeri darbe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/15/1081928766_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c2c04564a7833a65703421facd35f07.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Amasya'da Geleneksel Türk Sanatları Merkezi'ndeki eserleri inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.Daha sonra aynı merkezde iş insanlarıyla bir araya gelen Yılmaz, ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Ekrem Toto ile görüştü.Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin mayasında milli irade ve millet olduğunu söyledi.Tarih boyunca milli iradeye karşı savaşanlar, mücadele edenler de çıktığını belirten Yılmaz, "En fazla da işte bu askeri darbeler, FETÖ meselesi, vesayetçi birtakım odaklar, bunlar sürekli bir şekilde milli iradeyle uğraşmışlar. İşin özü şu; milli iradeye değer veren, darbeci bir zihniyete, vesayetçi bir zihniyete sahip olamaz. Her kim ki darbe yapıyorsa bilin ki onlar gayrimillidirler" diye konuştu.AK Parti'nin 20 yılda en büyük başarılarından birinin vesayet odaklarını dağıtması, onları tasfiye etmesi, vesayetçi demokrasiden normal demokrasiye ülkeyi geçirmesi olduğuna işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:'Yeni nesiller belki bunu tam ölçemiyorlar haklı olarak'AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı'nın ülkenin kaderine damga vurduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Son 22 yılda ülke yönetimindeyiz. Ekonomiden dış politikaya, sosyal politikadan hukuka, eğitimden sağlığa, yollardan enerjiye, savunma sanayisinden başka alanlara varıncaya kadar, nereye bakarsanız bakın büyük bir değişim, büyük bir dönüşüm yaşandı. Yeni nesiller belki bunu tam ölçemiyorlar haklı olarak. Geçmişi bilmedikleri için mukayese edecekleri bir referans yok belki ama yaşı belli düzeyde olan herkes geçmiş Türkiye'yi de bugün gelinen noktayı da biliyor" diye konuştu.'İyi ki AK Parti son 20 yıl bu memleketi yönetmiş'Yılmaz, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, şöyle devam etti:Türkiye'nin bu büyük ve ağır yükün altından kalkmayı başardığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, geçen yıl orta vadeli programı toplumla paylaştıklarını belirterek, "Bütün toplum kesimleriyle danışarak, konuşarak, istişare ederek 3 yıllık program hazırladık. Yine 5 yıllık kalkınma planını Meclisimize sunduk. O da kabul edildi. Onun için de 2053 vizyonumuzu detaylandırdık. İlk defa detay birtakım hedefler koyduk ortaya" ifadelerini kullandı.Geçmişte bir sene sonrasına bile hedef konulmazken şimdi 2053'lerle ilgili hedef koyan bir hükümet olduklarının altını çizen Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:Yaşanan sıkıntıları çözmek için çalıştıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:Güçlenen Türkiye'nin hem yakın çevresinde hem de küresel düzeyde adaletin savunucusu, mazlumların destekçisi olmaya devam edeceğini dile getiren Yılmaz, "Gazze başta olmak üzere yaşadığımız şeyleri görüyorsunuz. Maalesef adaletsiz bir dünyadayız. Ölçülerin olmadığı, ne ahlaki ölçünün ne hukuki ölçüsünün, kendilerini güçlü görenlerin, 'İstediğimi yaparım' zihniyetinde olduğu bir ortam görüyoruz. Bizim medeniyetimiz bu değil" dedi.Yılmaz, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/cumhurbaskanligina-cevdet-yilmaz-vekalet-edecek-1084744446.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cevdet yılmaz, ekonomi, reel getiri, ak parti, fetö, askeri, darbe, askeri darbe