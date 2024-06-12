https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/cumhurbaskanligina-cevdet-yilmaz-vekalet-edecek-1084744446.html
Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya Krallığı ile İtalya Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T01:07+0300
2024-06-12T01:07+0300
2024-06-12T02:30+0300
cevdet yılmaz
recep tayyip erdoğan
resmi gazete
italya
ispanya
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Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 12-14 Haziran tarihlerinde İspanya Krallığı ile İtalya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.
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cevdet yılmaz, recep tayyip erdoğan, resmi gazete, italya, ispanya
cevdet yılmaz, recep tayyip erdoğan, resmi gazete, italya, ispanya
Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
01:07 12.06.2024 (güncellendi: 02:30 12.06.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya Krallığı ile İtalya Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 12-14 Haziran tarihlerinde İspanya Krallığı ile İtalya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.