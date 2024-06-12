https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/cumhurbaskanligina-cevdet-yilmaz-vekalet-edecek-1084744446.html

Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya Krallığı ile İtalya Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T01:07+0300

2024-06-12T01:07+0300

2024-06-12T02:30+0300

cevdet yılmaz

recep tayyip erdoğan

resmi gazete

italya

ispanya

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Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 12-14 Haziran tarihlerinde İspanya Krallığı ile İtalya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

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italya

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cevdet yılmaz, recep tayyip erdoğan, resmi gazete, italya, ispanya