https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/muhtarlik-ofisini-basip-kapiya-katil-yazmislardi-kuduz-kopek-vakasinda-4-yakalama-karari--1084737523.html
Muhtarlık ofisini basıp kapıya 'Katil' yazmışlardı: Kuduz köpek vakasında 4 yakalama kararı
Muhtarlık ofisini basıp kapıya 'Katil' yazmışlardı: Kuduz köpek vakasında 4 yakalama kararı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da kuduz risk bölgesindeki hayvanların toplatılmasına karşı çıkarak muhtarlık ofisini basıp kapı ve duvarlara “Katil” yazan 4 kişi hakkında yakalama... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T20:27+0300
2024-06-11T20:27+0300
2024-06-11T20:27+0300
türkiye
eyyübiye
şanlıurfa
köpek
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeklere ilişkin kuduz ihbarı yapan muhtara hakaret ettikleri ve kamu malına zarar verdikleri tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Batıkent Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin 4 Haziran'da bir kişiye saldırması üzerine muhtar Halil Kaya tarafından ilgili kurumlara ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine bir grup, muhtarlık önünde toplanarak kapıya ve bazı noktalara "katil" yazarak çeşitli pankartlar astı.Başlatılan soruşturma kapsamında, 4 kadın hakkında "kamu malına zarar verme", "hakaret" ve "tehdit" suçlamalarından yakalanmaları için çalışma başlatıldı.Ayrıca Siverek'te bulunan hayvan barınağından 28 sahipsiz hayvanın sahiplendirme işlemleri mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle ilgili kuruluş ve kişilere idari para cezası uygulandı.Ne olmuştu?Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeklerde kuduz vakasına rastlanması üzerine 8 Haziran'da Batıkent ve Payamlı mahallerinde karantina uygulaması başlatılmıştı. ahalleye giden belediye ekipleri, muhtar Halil Kaya ile birlikte köpekleri uyuşturucu iğne ile bayıltıp toplamaya başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/saglik-bakani-fahrettin-kocadan-sokak-kopeklerine-yonelik-otenazi-aciklamasi-1084731667.html
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eyyübiye, şanlıurfa, köpek, kuduz, kuduz
eyyübiye, şanlıurfa, köpek, kuduz, kuduz
Muhtarlık ofisini basıp kapıya 'Katil' yazmışlardı: Kuduz köpek vakasında 4 yakalama kararı
Şanlıurfa'da kuduz risk bölgesindeki hayvanların toplatılmasına karşı çıkarak muhtarlık ofisini basıp kapı ve duvarlara “Katil” yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeklere ilişkin kuduz ihbarı yapan muhtara hakaret ettikleri ve kamu malına zarar verdikleri tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Batıkent Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin 4 Haziran'da bir kişiye saldırması üzerine muhtar Halil Kaya tarafından ilgili kurumlara ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine bir grup, muhtarlık önünde toplanarak kapıya ve bazı noktalara "katil" yazarak çeşitli pankartlar astı.
Başlatılan soruşturma kapsamında, 4 kadın hakkında "kamu malına zarar verme", "hakaret" ve "tehdit" suçlamalarından yakalanmaları için çalışma başlatıldı.
Ayrıca Siverek'te bulunan hayvan barınağından 28 sahipsiz hayvanın sahiplendirme işlemleri mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle ilgili kuruluş ve kişilere idari para cezası uygulandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeklerde kuduz vakasına rastlanması üzerine 8 Haziran'da Batıkent ve Payamlı mahallerinde karantina uygulaması başlatılmıştı.
ahalleye giden belediye ekipleri, muhtar Halil Kaya ile birlikte köpekleri uyuşturucu iğne ile bayıltıp toplamaya başlamıştı.