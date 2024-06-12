https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/beyaz-saray-sozcusu-kirby-kieve-ek-patriot-sistemleri-tedarikine-iliskin-bilgileri-teyit-edemem-1084743788.html

Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Kiev’e ek Patriot sistemleri tedarikine ilişkin bilgileri teyit edemem

Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Kiev’e ek Patriot sistemleri tedarikine ilişkin bilgileri teyit edemem

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, Ukrayna'ya ek Patriot tedarikine ilişkin bilgileri teyit etmeye hazır olmadığını belirtti. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T00:38+0300

2024-06-12T00:38+0300

2024-06-12T00:38+0300

ukrayna krizi

john kirby

beyaz saray

patriot

vladimir zelenskiy

ukrayna

kiev

hava savunma sistemi

batı

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Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’ya ek Patriot hava savunma sistemlerinin tedarikiyle ilgili bilgilerin doğruluğunu teyit edemeyeceğini söyledi.‘Ukrayna'ya yakın zamanda ek Patriot sistemleri verileceğine dair bilgilerin doğru olup olmadığı’ yönündeki soruya Kirby, "Hayır, bunu teyit etmeye hazır değilim" yanıtını verdi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı ortakların Kiev’e yakın zamanda 2-3 hava savunma sistemi daha tedarik etme konusunda karar vereceğini ifade etmişti.

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john kirby, beyaz saray, patriot, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, hava savunma sistemi, batı