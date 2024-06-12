https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/beyaz-saray-sozcusu-kirby-kieve-ek-patriot-sistemleri-tedarikine-iliskin-bilgileri-teyit-edemem-1084743788.html
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Kiev’e ek Patriot sistemleri tedarikine ilişkin bilgileri teyit edemem
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Kiev’e ek Patriot sistemleri tedarikine ilişkin bilgileri teyit edemem
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, Ukrayna'ya ek Patriot tedarikine ilişkin bilgileri teyit etmeye hazır olmadığını belirtti. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T00:38+0300
2024-06-12T00:38+0300
2024-06-12T00:38+0300
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Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’ya ek Patriot hava savunma sistemlerinin tedarikiyle ilgili bilgilerin doğruluğunu teyit edemeyeceğini söyledi.‘Ukrayna'ya yakın zamanda ek Patriot sistemleri verileceğine dair bilgilerin doğru olup olmadığı’ yönündeki soruya Kirby, "Hayır, bunu teyit etmeye hazır değilim" yanıtını verdi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı ortakların Kiev’e yakın zamanda 2-3 hava savunma sistemi daha tedarik etme konusunda karar vereceğini ifade etmişti.
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john kirby, beyaz saray, patriot, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, hava savunma sistemi, batı
john kirby, beyaz saray, patriot, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, hava savunma sistemi, batı
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Kiev’e ek Patriot sistemleri tedarikine ilişkin bilgileri teyit edemem
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, Ukrayna'ya ek Patriot tedarikine ilişkin bilgileri teyit etmeye hazır olmadığını belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’ya ek Patriot hava savunma sistemlerinin tedarikiyle ilgili bilgilerin doğruluğunu teyit edemeyeceğini söyledi.
‘Ukrayna'ya yakın zamanda ek Patriot sistemleri verileceğine dair bilgilerin doğru olup olmadığı’ yönündeki soruya Kirby, "Hayır, bunu teyit etmeye hazır değilim" yanıtını verdi.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı ortakların Kiev’e yakın zamanda 2-3 hava savunma sistemi daha tedarik etme konusunda karar vereceğini ifade etmişti.