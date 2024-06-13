https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/belarustan-ermenistana-misilleme-erivandaki-buyukelci-minske-geri-cagrildi-1084815232.html

Belarus'tan Ermenistan'a misilleme: Erivan'daki büyükelçi Minsk'e geri çağrıldı

Belarus'tan Ermenistan'a misilleme: Erivan'daki büyükelçi Minsk'e geri çağrıldı

Sputnik Türkiye

Belarus hükümeti, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın açıklamaları ve büyükelçinin geri çekilmesi üzerine Erivan'daki elçisini istişareler için çağırdığını... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T16:38+0300

2024-06-13T16:38+0300

2024-06-13T16:38+0300

dünya

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ermenistan başbakanı nikol paşinyan

belarus

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Belarus Devlet Aleksandr Lukaşenko'yu Karabağ savaşındaki tutumu nedeniyle eleştirip Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) çıkmasının sebebi olarak göstermesine ve Erivan'ın Minsk'teki elçisini geri çağırmasına Belarus'tan yanıt geldi. Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Belarus'un Erivan Büyükelçisi Aleksandr Konyuk'un en kısa zamanda Minsk'e döneceğini açıkladı.Ermenistan'da iç siyasetin çok zorlu bir süreçten geçtiğini ve ülkedeki cepheleşmenin ne kadar ciddi şekilde tırmandığını hep birlikte gördüklerini kaydeden Glaz, "Elbette farklı kişiler, ciddi duygusal streslere karşı farklı dirençlere sahip. Bunu anlayabiliyoruz" dedi.Paşinyan'ın neden böyle çıkış yaptıklarına anlam veremediklerini ve bu nedenle Ermenistan'ın Minsk Büyükelçisi'ni durumu açıklaması için bakanlığa davet ettiklerini belirten Glaz, ikili ilişkileri bozma niyetinde olmadıklarını sözlerine ekledi.Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkesinin KGAÖ'de kalması için Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun KGAÖ'den çıkma kararı almasını veya Ermenistan halkından kabul edilebilir bir şekilde özür dilemesini şart koşmuştu."KGAÖ üyelerinden biri, (Karabağ'daki) 44 gün süren savaşın hazırlıklarına katıldığını, Azerbaycan'ı teşvik ettiğini, onlara inandığını ve zafer dilediğini söylüyor" diyen Paşinyan, "Bunun ardından Belarus Devlet Başkanı'yla KGAÖ formatında herhangi bir konuyu istişare edebilir miyim?" sorusunu yöneltmişti.Başbakan Paşinyan'ın açıklamalarının ardından Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Minsk Büyükelçisi Razmik Humaryan'ın istişare için Erivan'a geri çağrıldığını duyurmuştu.Lukaşenko, 15-17 Mayıs'taki ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı görüşmede, "Savaştan önce, sizinle yemek masasında felsefi olarak istişarede bulunduğumuz ve savaşta kazanmanın mümkün olduğu sonucuna vardığımız konuşmamızı düşündüm, anımsadım. Bu önemli. Bu zaferi sürdürmek için bu çok önemli" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/pasinyan-ermenistanin-kgaode-kalmasinin-sartlarini-acikladi-hangi-liderden-ozur-bekliyor-1084796661.html

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ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), erivan, minsk, büyükelçi