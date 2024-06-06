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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/bakan-uraloglundan-ucak-bileti-fiyatlariyla-ilgili-aciklama-1084584576.html
Bakan Uraloğlu'ndan uçak bileti fiyatlarıyla ilgili açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan uçak bileti fiyatlarıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iç hat uçak bileti tavan fiyatlarına ilişkin bilgi verdi. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T20:44+0300
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dünya
abdulkadir uraloğlu
uçak
uçak seferi
uçak seferleri
uçak bileti
tavan bilet fiyatı
tavan fiyat
türk sivil havacılık genel müdürlüğü
sivil havacılık genel müdürlüğü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren'in, uçak seferlerinin iptallerine ve bilet fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce belirlenen hakların yolculara sunulmaması halinde, işlemlerin mevzuata uygun yapılması sağlanarak teknik veya operasyonel nedenli iptallerde, işletmelerin yolculara tazminat ödemesinin sağlandığını belirten Uraloğlu, işletmelere mevzuatın ihlal edilmesi nedeniyle Türk Sivil Havacılık Kanunu ile belirlenen üst sınırdan idari para cezası uygulandığını ifade etti.Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde bu yıl, mart sonu itibarıyla uçuş iptaliyle ilgili 1413 başvuru yapıldığını aktardı.Tavan fiyat uygulamasıBilet ücretlerinde tavan fiyat uygulamasının Bakanlıklarının koordinesinde yapıldığına işaret eden Bakan Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti:Hava yolu işletmelerinin serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren ticari kuruluşlar olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Hava meydanlarına uçuş başlatılması, ilave hat konulması, uçuş saatlerinin değiştirilmesi, aktarmalı-aktarmasız uçuş ile seferlerin icra edilmesi gibi hususlar hava yolu işletmelerinin kendi uhdelerinde olup hava yolları, filo yapıları, filo müsaitliği, slot saatleri ve filolarında bulunan hava araçlarının bağlantıları çerçevesinde uçuş saatlerini kendileri belirleyerek talepte bulunmaktadır" ifadesini kullandı.Abdulkadir Uraloğlu, uçuş başvurusu olması halinde başvuruların ilgili mevzuat kapsamında Bakanlıklarınca değerlendirmeye alındığını bildirdi.
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abdulkadir uraloğlu, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, tavan bilet fiyatı, tavan fiyat, türk sivil havacılık genel müdürlüğü, sivil havacılık genel müdürlüğü
abdulkadir uraloğlu, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, tavan bilet fiyatı, tavan fiyat, türk sivil havacılık genel müdürlüğü, sivil havacılık genel müdürlüğü

Bakan Uraloğlu'ndan uçak bileti fiyatlarıyla ilgili açıklama

20:44 06.06.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iç hat uçak bileti tavan fiyatlarına ilişkin bilgi verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren'in, uçak seferlerinin iptallerine ve bilet fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce belirlenen hakların yolculara sunulmaması halinde, işlemlerin mevzuata uygun yapılması sağlanarak teknik veya operasyonel nedenli iptallerde, işletmelerin yolculara tazminat ödemesinin sağlandığını belirten Uraloğlu, işletmelere mevzuatın ihlal edilmesi nedeniyle Türk Sivil Havacılık Kanunu ile belirlenen üst sınırdan idari para cezası uygulandığını ifade etti.
Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde bu yıl, mart sonu itibarıyla uçuş iptaliyle ilgili 1413 başvuru yapıldığını aktardı.

Tavan fiyat uygulaması

Bilet ücretlerinde tavan fiyat uygulamasının Bakanlıklarının koordinesinde yapıldığına işaret eden Bakan Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti:
"İç hat direkt uçuşlarda bilet tavan fiyatı, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 3 bin 250 lira uygulanacaktır. 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren de bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için 4 bin lira olarak uygulanacaktır."
Hava yolu işletmelerinin serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren ticari kuruluşlar olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Hava meydanlarına uçuş başlatılması, ilave hat konulması, uçuş saatlerinin değiştirilmesi, aktarmalı-aktarmasız uçuş ile seferlerin icra edilmesi gibi hususlar hava yolu işletmelerinin kendi uhdelerinde olup hava yolları, filo yapıları, filo müsaitliği, slot saatleri ve filolarında bulunan hava araçlarının bağlantıları çerçevesinde uçuş saatlerini kendileri belirleyerek talepte bulunmaktadır" ifadesini kullandı.
Abdulkadir Uraloğlu, uçuş başvurusu olması halinde başvuruların ilgili mevzuat kapsamında Bakanlıklarınca değerlendirmeye alındığını bildirdi.
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