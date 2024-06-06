https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/bakan-uraloglundan-ucak-bileti-fiyatlariyla-ilgili-aciklama-1084584576.html

Bakan Uraloğlu'ndan uçak bileti fiyatlarıyla ilgili açıklama

Bakan Uraloğlu'ndan uçak bileti fiyatlarıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iç hat uçak bileti tavan fiyatlarına ilişkin bilgi verdi. 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T20:44+0300

2024-06-06T20:44+0300

2024-06-06T20:44+0300

dünya

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türk sivil havacılık genel müdürlüğü

sivil havacılık genel müdürlüğü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren'in, uçak seferlerinin iptallerine ve bilet fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce belirlenen hakların yolculara sunulmaması halinde, işlemlerin mevzuata uygun yapılması sağlanarak teknik veya operasyonel nedenli iptallerde, işletmelerin yolculara tazminat ödemesinin sağlandığını belirten Uraloğlu, işletmelere mevzuatın ihlal edilmesi nedeniyle Türk Sivil Havacılık Kanunu ile belirlenen üst sınırdan idari para cezası uygulandığını ifade etti.Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde bu yıl, mart sonu itibarıyla uçuş iptaliyle ilgili 1413 başvuru yapıldığını aktardı.Tavan fiyat uygulamasıBilet ücretlerinde tavan fiyat uygulamasının Bakanlıklarının koordinesinde yapıldığına işaret eden Bakan Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti:Hava yolu işletmelerinin serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren ticari kuruluşlar olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Hava meydanlarına uçuş başlatılması, ilave hat konulması, uçuş saatlerinin değiştirilmesi, aktarmalı-aktarmasız uçuş ile seferlerin icra edilmesi gibi hususlar hava yolu işletmelerinin kendi uhdelerinde olup hava yolları, filo yapıları, filo müsaitliği, slot saatleri ve filolarında bulunan hava araçlarının bağlantıları çerçevesinde uçuş saatlerini kendileri belirleyerek talepte bulunmaktadır" ifadesini kullandı.Abdulkadir Uraloğlu, uçuş başvurusu olması halinde başvuruların ilgili mevzuat kapsamında Bakanlıklarınca değerlendirmeye alındığını bildirdi.

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