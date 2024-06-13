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Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası rezervlerine ilişkin açıklama: 'Tarihi yüksek seviye'
Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası rezervlerine ilişkin açıklama: 'Tarihi yüksek seviye'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) rezervlerine ilişkin açıklamalarda... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T15:50+0300
2024-06-13T15:54+0300
ekonomi
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rezerv
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, “7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146.2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71.5 milyar dolara ulaştı” dedi.Bakan Şimşek, brüt rezervlerin tarihi yüksek seviyede olduğunu belirterek, “7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146.2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71.5 milyar dolara ulaştı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı Ağustosa göre yüzde 38.4 azaldı, 1.3 trilyon TL düşüş gerçekleşti. TL mevduatların toplam içindeki payı 16.8 puan artarken, KKM’nin payı 12.9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3.8 puan azaldı” açıklamasına yer verdi.Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyonun da katkı verdiğini kaydeden Şimşek, kırılganlıkları azaltarak güçlendirdikleri makro finansal istikrarın, kalıcı fiyat istikrarı hedefine ulaşılmasında önemli destek sağlayacağını aktardı.
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv

Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası rezervlerine ilişkin açıklama: 'Tarihi yüksek seviye'

15:50 13.06.2024 (güncellendi: 15:54 13.06.2024)
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AA / Celal Güneş
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) rezervlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, “7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146.2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71.5 milyar dolara ulaştı” dedi.
Bakan Şimşek, brüt rezervlerin tarihi yüksek seviyede olduğunu belirterek, “7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146.2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71.5 milyar dolara ulaştı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı Ağustosa göre yüzde 38.4 azaldı, 1.3 trilyon TL düşüş gerçekleşti. TL mevduatların toplam içindeki payı 16.8 puan artarken, KKM’nin payı 12.9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3.8 puan azaldı” açıklamasına yer verdi.
Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyonun da katkı verdiğini kaydeden Şimşek, kırılganlıkları azaltarak güçlendirdikleri makro finansal istikrarın, kalıcı fiyat istikrarı hedefine ulaşılmasında önemli destek sağlayacağını aktardı.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
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