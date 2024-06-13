https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/bakan-simsek-swap-haric-net-rezervlerde-nisan-basindan-bu-yana-artis-715-milyar-dolara-ulasti-1084808486.html
Bakan Şimşek: 'Swap hariç net rezervlerde Nisan başından bu yana artış 715 milyar dolara ulaştı'
Bakan Şimşek: 'Swap hariç net rezervlerde Nisan başından bu yana artış 715 milyar dolara ulaştı'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T15:44+0300
2024-06-13T15:44+0300
2024-06-13T15:44+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
swap işlemleri
rezerv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082943451_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_daf15688d668d759dc7a1ff771748c8d.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Mehmet Şimşek, paylaşımında şu sözlere yer verdi: ''Brüt rezervlerde tarihi yüksek seviye. 7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71,5 milyar dolara ulaştı.Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı Ağustosa göre yüzde 38,4 azaldı, 1,3 trilyon TL düşüş gerçekleşti. TL mevduatların toplam içindeki payı 16,8 puan artarken, KKM’nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3,8 puan azaldı.Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi. Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak.''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/erdogan-ispanya-ile-ekonomik-ve-ticari-iliskilerimizi-daha-da-gelistirmek-arzusundayiz-1084801652.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082943451_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_aa87d7f565cea1d4cdadbd04d4e45cf9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, swap işlemleri, rezerv
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, swap işlemleri, rezerv
Bakan Şimşek: 'Swap hariç net rezervlerde Nisan başından bu yana artış 715 milyar dolara ulaştı'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Mehmet Şimşek, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
''Brüt rezervlerde tarihi yüksek seviye. 7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71,5 milyar dolara ulaştı.
Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı Ağustosa göre yüzde 38,4 azaldı, 1,3 trilyon TL düşüş gerçekleşti. TL mevduatların toplam içindeki payı 16,8 puan artarken, KKM’nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3,8 puan azaldı.
Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi. Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak.''