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Bakan Koca'dan sokak köpeklerine ilişkin açıklama: 'Tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez'
Bakan Koca'dan sokak köpeklerine ilişkin açıklama: 'Tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez'
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından sahipsiz sokak köpeklerine ilişkin açıklama yaptı. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı X'te yayımladığı metinde, dışarıdaki hayatın güvenilir olması gerektiğini ifade ederken alınması gereken önlemlerin amacının tek bir çocuğun ve insanın zarar görmemesini sağlamak olduğunun altını çizdi.Koca yayımladığı metinde şu cümlelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/saglik-bakani-fahrettin-kocadan-sokak-kopeklerine-yonelik-otenazi-aciklamasi-1084731667.html
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sağlık bakanlığı, sağlık bakanı, fahrettin koca, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, kuduz

Bakan Koca'dan sokak köpeklerine ilişkin açıklama: 'Tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez'

09:50 13.06.2024
© XSağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© X
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından sahipsiz sokak köpeklerine ilişkin açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı X'te yayımladığı metinde, dışarıdaki hayatın güvenilir olması gerektiğini ifade ederken alınması gereken önlemlerin amacının tek bir çocuğun ve insanın zarar görmemesini sağlamak olduğunun altını çizdi.
Koca yayımladığı metinde şu cümlelere yer verdi:
Kuduz vakalarının ve başka birçok ciddi sorunun artışına, travmalar yaşanmasına yol açan sahipsiz sokak köpeklerine karşı alınması gereken önlemin amacı, onların bir tek çocuğa, bir tek insana zarar vermemelerini sağlamaktır. Dışarıdaki hayat güvenilir olmalıdır. Gönlümün arzu ettiği şey, bu şartların sağlanması kaydıyla onlara yaşam hakkı tanınmasıdır. Zaten mevcut yasa sahipsiz köpekler konusunda hangi koşullarda ötanazi yoluna gidileceğini gösteriyor. İnsan sağlığı konusundaki kati önceliğimiz ise alınacak önleme hiçbir itiraza izin vermez. Sokak köpeklerine karşı tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez. Büyüyen soruna karşı başvurulması gereken yol ve yöntemin, bilimsel olarak tanımlı ve medeni olmasını hepimiz arzu ederiz. Uygun şartların oluşturulması kaydıyla, bir canlıya yaşam hakkı tanımanın arayışı içinde olmalıyız. Zorunlu olanla gönlümüzün arzu ettiği ise bazen birbirine uygun düşmeyebilir. Bu da bir gerçek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
POLİTİKA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokak köpeklerine yönelik ötenazi açıklaması
11 Haziran , 17:20
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