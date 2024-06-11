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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokak köpeklerine yönelik ötenazi açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokak köpeklerine yönelik ötenazi açıklaması
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokak köpekleri tasarına yönelik açıklama yaptı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T17:20+0300
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başıboş sokak köpeği
fahrettin koca
güvenlik
sokak
sokak köpeği
kuduz
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Türkiye'nin önemli güvenlik sorunlarından biri olarak sokak köpekleri sorunu tartışılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Koca da yaptığı basın açıklamasında konuya değindi. Son zamanlarda sokak köpekleri yüzünden kuduz vakalarının arttığını belirten Koca, şöyle konuştu: Koca ayrıca Kurban Bayramı'dan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı.
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başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği, fahrettin koca, güvenlik, sokak, sokak köpeği, kuduz
başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği, fahrettin koca, güvenlik, sokak, sokak köpeği, kuduz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokak köpeklerine yönelik ötenazi açıklaması

17:20 11.06.2024 (güncellendi: 17:21 11.06.2024)
© AA / Sağlık BakanlığıSağlık Bakanı Fahrettin Koca,
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AA / Sağlık Bakanlığı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokak köpekleri tasarına yönelik açıklama yaptı.
Türkiye'nin önemli güvenlik sorunlarından biri olarak sokak köpekleri sorunu tartışılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Koca da yaptığı basın açıklamasında konuya değindi. Son zamanlarda sokak köpekleri yüzünden kuduz vakalarının arttığını belirten Koca, şöyle konuştu:
Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Peki tedbir ötenazi mi olmalı? Açıkçası insani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil."
Koca ayrıca Kurban Bayramı'dan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı.
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