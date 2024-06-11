https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/saglik-bakani-fahrettin-kocadan-sokak-kopeklerine-yonelik-otenazi-aciklamasi-1084731667.html

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokak köpeklerine yönelik ötenazi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokak köpeklerine yönelik ötenazi açıklaması

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokak köpekleri tasarına yönelik açıklama yaptı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T17:20+0300

2024-06-11T17:20+0300

2024-06-11T17:21+0300

politika

başıboş köpek düzenlemesi

başıboş sokak köpeği

fahrettin koca

güvenlik

sokak

sokak köpeği

kuduz

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Türkiye'nin önemli güvenlik sorunlarından biri olarak sokak köpekleri sorunu tartışılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Koca da yaptığı basın açıklamasında konuya değindi. Son zamanlarda sokak köpekleri yüzünden kuduz vakalarının arttığını belirten Koca, şöyle konuştu: Koca ayrıca Kurban Bayramı'dan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı.

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başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği, fahrettin koca, güvenlik, sokak, sokak köpeği, kuduz