https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/bahreynin-baskenti-manamada-yangin-1084782489.html
Bahreyn'in başkenti Manama'da yangın
Bahreyn'in başkenti Manama'da yangın
Sputnik Türkiye
Bahreyn'in başkenti Manama'da çıkan yangında yaralananlar oldu ve 25 mağaza yandı. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T01:22+0300
2024-06-13T01:22+0300
2024-06-13T02:52+0300
dünya
manama
ortadoğu
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084782334_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_026c86930339305a01c26f9f06da0ce5.jpg
Bahreyn'in başkenti Manama'da bir çarşıda çıkan yangında yaralananların olduğu ve 25 mağazanın yandığı bildirildi.Bahreyn İçişleri Bakanlığı, X platformunda yaptığı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, Manama Pazarı'ndaki çok katlı binada çıkan yangını söndürmeye çalıştığını belirtti.Söz konusu yangını söndürme çalışmalarında 16 araç ve 63 kişinin görev yaptığı, yetkili makamların ise bölgede gerekli işlemlerini yürüttüğü kaydedilen açıklamada, yangının neden çıktığına dair bilgi verilmedi.Öte yandan Bahreyn'deki Al-Ayyam gazetesinin haberinde, eski Manama Pazarı'nda çıkan yangında yaralananların olduğu ve 25'ten fazla mağazanın yandığı belirtildi.Yangınla mücadele çabalarını gösterenen bir videonun da yayınlandığı haberde, yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kuveytte-yangin-can-kaybi-49a-yukseldi--1084773663.html
manama
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084782334_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6de9fba7d97d014826de7c40892f682f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
manama, ortadoğu, yangın
Bahreyn'in başkenti Manama'da yangın
01:22 13.06.2024 (güncellendi: 02:52 13.06.2024)
Bahreyn'in başkenti Manama'da çıkan yangında yaralananlar oldu ve 25 mağaza yandı.
Bahreyn'in başkenti Manama'da bir çarşıda çıkan yangında yaralananların olduğu ve 25 mağazanın yandığı bildirildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, X platformunda yaptığı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, Manama Pazarı'ndaki çok katlı binada çıkan yangını söndürmeye çalıştığını belirtti.
Söz konusu yangını söndürme çalışmalarında 16 araç ve 63 kişinin görev yaptığı, yetkili makamların ise bölgede gerekli işlemlerini yürüttüğü kaydedilen açıklamada, yangının neden çıktığına dair bilgi verilmedi.
Öte yandan Bahreyn'deki Al-Ayyam gazetesinin haberinde, eski Manama Pazarı'nda çıkan yangında yaralananların olduğu ve 25'ten fazla mağazanın yandığı belirtildi.
Yangınla mücadele çabalarını gösterenen bir videonun da yayınlandığı haberde, yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.