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Bahreyn'in başkenti Manama'da yangın
Bahreyn'in başkenti Manama'da yangın
Sputnik Türkiye
Bahreyn'in başkenti Manama'da çıkan yangında yaralananlar oldu ve 25 mağaza yandı. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
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Bahreyn'in başkenti Manama'da bir çarşıda çıkan yangında yaralananların olduğu ve 25 mağazanın yandığı bildirildi.Bahreyn İçişleri Bakanlığı, X platformunda yaptığı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, Manama Pazarı'ndaki çok katlı binada çıkan yangını söndürmeye çalıştığını belirtti.Söz konusu yangını söndürme çalışmalarında 16 araç ve 63 kişinin görev yaptığı, yetkili makamların ise bölgede gerekli işlemlerini yürüttüğü kaydedilen açıklamada, yangının neden çıktığına dair bilgi verilmedi.Öte yandan Bahreyn'deki Al-Ayyam gazetesinin haberinde, eski Manama Pazarı'nda çıkan yangında yaralananların olduğu ve 25'ten fazla mağazanın yandığı belirtildi.Yangınla mücadele çabalarını gösterenen bir videonun da yayınlandığı haberde, yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
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manama, ortadoğu, yangın
manama, ortadoğu, yangın

Bahreyn'in başkenti Manama'da yangın

01:22 13.06.2024 (güncellendi: 02:52 13.06.2024)
© Bahreyn İçişleri Bakanlığı,Bahreyn'in başkenti Manama'da bir çarşıda çıkan yangında yaralananların olduğu ve 25 mağazanın yandığı bildirildi.
Bahreyn'in başkenti Manama'da bir çarşıda çıkan yangında yaralananların olduğu ve 25 mağazanın yandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© Bahreyn İçişleri Bakanlığı,
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Bahreyn'in başkenti Manama'da çıkan yangında yaralananlar oldu ve 25 mağaza yandı.
Bahreyn'in başkenti Manama'da bir çarşıda çıkan yangında yaralananların olduğu ve 25 mağazanın yandığı bildirildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, X platformunda yaptığı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, Manama Pazarı'ndaki çok katlı binada çıkan yangını söndürmeye çalıştığını belirtti.
Söz konusu yangını söndürme çalışmalarında 16 araç ve 63 kişinin görev yaptığı, yetkili makamların ise bölgede gerekli işlemlerini yürüttüğü kaydedilen açıklamada, yangının neden çıktığına dair bilgi verilmedi.
Öte yandan Bahreyn'deki Al-Ayyam gazetesinin haberinde, eski Manama Pazarı'nda çıkan yangında yaralananların olduğu ve 25'ten fazla mağazanın yandığı belirtildi.
Yangınla mücadele çabalarını gösterenen bir videonun da yayınlandığı haberde, yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
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