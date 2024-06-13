https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/bahreynin-baskenti-manamada-yangin-1084782489.html

Bahreyn'in başkenti Manama'da yangın

Bahreyn'in başkenti Manama'da yangın

Sputnik Türkiye

Bahreyn'in başkenti Manama'da çıkan yangında yaralananlar oldu ve 25 mağaza yandı. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T01:22+0300

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Bahreyn'in başkenti Manama'da bir çarşıda çıkan yangında yaralananların olduğu ve 25 mağazanın yandığı bildirildi.Bahreyn İçişleri Bakanlığı, X platformunda yaptığı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, Manama Pazarı'ndaki çok katlı binada çıkan yangını söndürmeye çalıştığını belirtti.Söz konusu yangını söndürme çalışmalarında 16 araç ve 63 kişinin görev yaptığı, yetkili makamların ise bölgede gerekli işlemlerini yürüttüğü kaydedilen açıklamada, yangının neden çıktığına dair bilgi verilmedi.Öte yandan Bahreyn'deki Al-Ayyam gazetesinin haberinde, eski Manama Pazarı'nda çıkan yangında yaralananların olduğu ve 25'ten fazla mağazanın yandığı belirtildi.Yangınla mücadele çabalarını gösterenen bir videonun da yayınlandığı haberde, yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

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