https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kuveytte-yangin-can-kaybi-49a-yukseldi--1084773663.html
Kuveyt'te yangın: Can kaybı 49'a yükseldi
Kuveyt'te yangın: Can kaybı 49'a yükseldi
Sputnik Türkiye
Kuveyt'in Mankaf bölgesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T19:09+0300
2024-06-12T19:09+0300
2024-06-12T19:10+0300
kuveyt
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Kuveyt'in güneyindeki Ahmedi iline bağlı Mankaf bölgesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.Kuveyt İçişleri Bakanlığı X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yangın sonucu 49 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.Bakanlık Adli Kanıtlar Müdürü Tümgeneral Iyd Raşid Uveyhan'ın olaya ilişkin açıklamasına göre, yerel saatle 06.00'da Mankaf bölgesinde yangın çıktığına ilişkin ihbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.Uveyhan, Mankaf bölgesindeki iki binada çıkan yangında, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle 11 kişinin kurtarıldığını 15 yaralının da hastaneye sevk edildiğini duyurdu.Can kayıplarının çoğunun dumandan etkilenme sonucu meydana geldiğini belirten Uveyhan, yangının neden çıktığının araştırıldığını belirtti.Yerel medyada yer alan haberlerde ise yangının çıktığı iki binada çok sayıda yabancı uyruklu işçinin olduğu ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kuveytte-yangin-faciasi-onlarca-kisi-hayatini-kaybetti-1084758325.html
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kuveyt'te neden yangın çıktı
kuveyt'te neden yangın çıktı
Kuveyt'te yangın: Can kaybı 49'a yükseldi
19:09 12.06.2024 (güncellendi: 19:10 12.06.2024)
Kuveyt'in Mankaf bölgesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi.
Kuveyt'in güneyindeki Ahmedi iline bağlı Mankaf bölgesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.
Kuveyt İçişleri Bakanlığı X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yangın sonucu 49 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Bakanlık Adli Kanıtlar Müdürü Tümgeneral Iyd Raşid Uveyhan'ın olaya ilişkin açıklamasına göre, yerel saatle 06.00'da Mankaf bölgesinde yangın çıktığına ilişkin ihbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.
Uveyhan, Mankaf bölgesindeki iki binada çıkan yangında, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle 11 kişinin kurtarıldığını 15 yaralının da hastaneye sevk edildiğini duyurdu.
Can kayıplarının çoğunun dumandan etkilenme sonucu meydana geldiğini belirten Uveyhan, yangının neden çıktığının araştırıldığını belirtti.
Yerel medyada yer alan haberlerde ise yangının çıktığı iki binada çok sayıda yabancı uyruklu işçinin olduğu ifade ediliyor.