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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/arjantindeki-milei-karsiti-protestolarda-40-kisi-yaralandi-1084788802.html
Arjantin'deki Milei karşıtı protestolarda 40 kişi yaralandı
Arjantin'deki Milei karşıtı protestolarda 40 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Arjantin'de, ülkenin egemenliğini savunmanın en iyi yolunun ABD ile ittifaklarını güçlendirmek olduğuna inanan Javier Milei’nin çıkartmak istediği kapsamlı... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T08:55+0300
2024-06-13T08:55+0300
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Başkent Buenos Aires'teki Kongre önünde toplanan binlerce kişi, hükümetin 'Ekonomik Reform Paketi'ne sert tepki gösterdi ve polisle çatıştı.Güvenlik güçleri, kendilerine molotof kokteyli ve taşlı saldırıda bulunan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile karşılık verdi.Çıkan olaylarda 40 kişi yaralandı, 30 eylemci gözaltına alındı. Göstericilerin kongreye yürümesi üzerine takviye güvenlik güçleri sevk edildi.Polisin gazlı müdahelesinden etkilenen muhalefetten 5 milletvekili hastaneye kaldırıldı.Protestoya sosyal örgütler, sol partiler, emekliler, öğretmenler ve çeşitli sendikalar destek verdi.Muhalefet tepki gösterdiMuhalefet milletvekili Mariano Recalde, çalışanların bu yasadan ciddi zarar göreceğini savunarak, "Çalışanların hakları yüzyıl geriye gidecek" diye konuştu.İktidar partisinin milletvekili Bartolome Abdala ise yasanın önemine vurgu yaparak, Arjantinlilerin selameti için reform paketinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.Buenos Aires'te düzenlenen bir finans oturumunda konuşan Devlet Başkanı Milei, "6 aydır bu yasalar tartışılıyordu, eğer hızlıca kabul edilseydi uyum süreci daha az sancılı olurdu fakat siyaset bunu umursamıyor" ifadesini kullandı.Maliye Bakanı Luis Caputo ise açıklamasında, reform paketinin Senato'da onaylanması durumunda ülkedeki ekonomik koşulların daha hızlı düzeleceğini bildirdi.Ekonomik Reform PaketiYerel basında "Temel İlkeler ve Başlangıç Noktaları Yasası" olarak da bilinen ekonomik reform paketi, Arjantin'de radikal bir değişim olarak kabul ediliyor.ABD yönetimine yakınlaşarak liberal politikaları benimseyen Milei hükümeti, bu yasayla serbest piyasa ekonomisini daha dominant hale getirmeyi ve devletin müdahelesini azaltmayı hedefliyor.Özel sektör yatırımlarının artmasını isteyen hükümet, özelleştirmeleri de devreye almak istiyor.Devlet Başkanı Milei'nin en büyük seçim vaatlerinden birisi olarak gösterilen ekonomik reform paketi, nisan ayında Temsilciler Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilmişti.Senato'da halen görüşülmekte olan yasa, muhalefet milletvekilleri tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor.
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arjantin, protesto, protesto gösterisi, göz yaşartıcı gaz, javier milei, buenos aires, hükümet, liberalizm, reform
arjantin, protesto, protesto gösterisi, göz yaşartıcı gaz, javier milei, buenos aires, hükümet, liberalizm, reform

Arjantin'deki Milei karşıtı protestolarda 40 kişi yaralandı

08:55 13.06.2024
© AP Photo / Gustavo GarelloArjantin halkı Milei hükümetine tepkisini bu şekilde gösterdi
Arjantin halkı Milei hükümetine tepkisini bu şekilde gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Gustavo Garello
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Arjantin'de, ülkenin egemenliğini savunmanın en iyi yolunun ABD ile ittifaklarını güçlendirmek olduğuna inanan Javier Milei’nin çıkartmak istediği kapsamlı ‘Ekonomik Reform Paketi’ binlerce kişi tarafından protesto edildi.
Başkent Buenos Aires'teki Kongre önünde toplanan binlerce kişi, hükümetin 'Ekonomik Reform Paketi'ne sert tepki gösterdi ve polisle çatıştı.
Güvenlik güçleri, kendilerine molotof kokteyli ve taşlı saldırıda bulunan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile karşılık verdi.
Çıkan olaylarda 40 kişi yaralandı, 30 eylemci gözaltına alındı. Göstericilerin kongreye yürümesi üzerine takviye güvenlik güçleri sevk edildi.
Polisin gazlı müdahelesinden etkilenen muhalefetten 5 milletvekili hastaneye kaldırıldı.
Protestoya sosyal örgütler, sol partiler, emekliler, öğretmenler ve çeşitli sendikalar destek verdi.

Muhalefet tepki gösterdi

Muhalefet milletvekili Mariano Recalde, çalışanların bu yasadan ciddi zarar göreceğini savunarak, "Çalışanların hakları yüzyıl geriye gidecek" diye konuştu.
İktidar partisinin milletvekili Bartolome Abdala ise yasanın önemine vurgu yaparak, Arjantinlilerin selameti için reform paketinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
Buenos Aires'te düzenlenen bir finans oturumunda konuşan Devlet Başkanı Milei, "6 aydır bu yasalar tartışılıyordu, eğer hızlıca kabul edilseydi uyum süreci daha az sancılı olurdu fakat siyaset bunu umursamıyor" ifadesini kullandı.
Maliye Bakanı Luis Caputo ise açıklamasında, reform paketinin Senato'da onaylanması durumunda ülkedeki ekonomik koşulların daha hızlı düzeleceğini bildirdi.

Ekonomik Reform Paketi

Yerel basında "Temel İlkeler ve Başlangıç Noktaları Yasası" olarak da bilinen ekonomik reform paketi, Arjantin'de radikal bir değişim olarak kabul ediliyor.
ABD yönetimine yakınlaşarak liberal politikaları benimseyen Milei hükümeti, bu yasayla serbest piyasa ekonomisini daha dominant hale getirmeyi ve devletin müdahelesini azaltmayı hedefliyor.
Özel sektör yatırımlarının artmasını isteyen hükümet, özelleştirmeleri de devreye almak istiyor.
Devlet Başkanı Milei'nin en büyük seçim vaatlerinden birisi olarak gösterilen ekonomik reform paketi, nisan ayında Temsilciler Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilmişti.
Senato'da halen görüşülmekte olan yasa, muhalefet milletvekilleri tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor.
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei Zelenskiy ile - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
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