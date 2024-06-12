https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/arjantinin-ukraynaya-savas-ucagi-gonderecegi-konusuluyor-1084752487.html

Arjantin'in Ukrayna'ya savaş uçağı göndereceği konuşuluyor

Arjantin'in Ukrayna'ya savaş uçağı göndereceği konuşuluyor

Sputnik Türkiye

İsviçre’de düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na katılım kararı alan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki hükümetin, Paris ile 5 adet Fransız... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T09:34+0300

2024-06-12T09:34+0300

2024-06-12T09:35+0300

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javier milei

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Arjantin merkezli haber sitesi Infobae tarafından paylaşılan iddiada,İsviçre'de 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na katılacağı aktarılan Milei’nin Dışişleri Bakanı Diana Mondino’nun konuyu Fransız mevkidaşı Stephane Sejourne ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştüğü ifade edildi.Tedarik planının Güney Amerika ülkesinin Başkanı Milei’in onayını aldığı da eklendi.Arjantin'in uçakları 2018 yılında Fransa'dan satın aldığı, ancak hiçbir zaman kullanamadığı vurgulanırken, Super Etendard saldırı uçaklarının Falkland Savaşı'ndan sonra İngiltere tarafından uygulanan silah ambargosu nedeniyle ülkenin satın alamadığı parça eksikliği yüzünden çalışamaz durumda olduğu biliniyor.Infobae'ye göre Milei yönetimi, Fransa'nın bu uçakları onaracağını ve Ukrayna'ya teslim edeceğini varsayarken, bu uçakları kullanabileceği başka silahlarla değiştirmek istiyor.Arjantin lideri Milei, nisan ayında CNN’e verdiği bir mülakatta, haziran ayında Avrupa'ya yapacağı ziyaret sırasında Ukrayna'yı da ziyaret etmeyi düşündüğünü söylemişti.Arjantin'in egemenliğini savunmanın en iyi yolunun ABD ile ittifaklarını güçlendirmek olduğuna inanan Milei, Kasım 2023'te Vladimir Zelenskiy’e Arjantin'de Ukrayna sorununun çözümüne ilişkin bir konferans düzenlemesini önermişti.Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Zelenskiy'in 10 Aralık'ta Buenos Aires'e yaptığı ziyarette taraflar, iki Rus helikopteri Mi-171E'nin Kiev'e tedariki konusunda mutabakat sağlamıştı.Arjantin, Mi-171E helikopterlerini 2011 yılında arama-kurtarma görevleri ve Antarktika'daki operasyonlar için Rusya'dan satın almıştı. Arjantin yönetimi, belirli süre kullandıktan sonra bu helikopterleri ıskartaya çıkarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/maduro-arjantindeki-milei-donemini-tanimladi-abdnin-kolonisi-1083878126.html

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arjantin, javier milei, ukrayna, ukrayna ordusu, savaş uçağı, askeri yardım, fransa, abd, rusya