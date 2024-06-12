https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/arjantinin-ukraynaya-savas-ucagi-gonderecegi-konusuluyor-1084752487.html
Arjantin'in Ukrayna'ya savaş uçağı göndereceği konuşuluyor
Arjantin'in Ukrayna'ya savaş uçağı göndereceği konuşuluyor
Sputnik Türkiye
İsviçre’de düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na katılım kararı alan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki hükümetin, Paris ile 5 adet Fransız... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T09:34+0300
2024-06-12T09:34+0300
2024-06-12T09:35+0300
ukrayna krizi
arjantin
javier milei
ukrayna
ukrayna ordusu
savaş uçağı
askeri yardım
fransa
abd
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0c/1084752330_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5c614b6c20c7e9e4fc6d02420f8a210a.jpg
Arjantin merkezli haber sitesi Infobae tarafından paylaşılan iddiada,İsviçre'de 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na katılacağı aktarılan Milei’nin Dışişleri Bakanı Diana Mondino’nun konuyu Fransız mevkidaşı Stephane Sejourne ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştüğü ifade edildi.Tedarik planının Güney Amerika ülkesinin Başkanı Milei’in onayını aldığı da eklendi.Arjantin'in uçakları 2018 yılında Fransa'dan satın aldığı, ancak hiçbir zaman kullanamadığı vurgulanırken, Super Etendard saldırı uçaklarının Falkland Savaşı'ndan sonra İngiltere tarafından uygulanan silah ambargosu nedeniyle ülkenin satın alamadığı parça eksikliği yüzünden çalışamaz durumda olduğu biliniyor.Infobae'ye göre Milei yönetimi, Fransa'nın bu uçakları onaracağını ve Ukrayna'ya teslim edeceğini varsayarken, bu uçakları kullanabileceği başka silahlarla değiştirmek istiyor.Arjantin lideri Milei, nisan ayında CNN’e verdiği bir mülakatta, haziran ayında Avrupa'ya yapacağı ziyaret sırasında Ukrayna'yı da ziyaret etmeyi düşündüğünü söylemişti.Arjantin'in egemenliğini savunmanın en iyi yolunun ABD ile ittifaklarını güçlendirmek olduğuna inanan Milei, Kasım 2023'te Vladimir Zelenskiy’e Arjantin'de Ukrayna sorununun çözümüne ilişkin bir konferans düzenlemesini önermişti.Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Zelenskiy'in 10 Aralık'ta Buenos Aires'e yaptığı ziyarette taraflar, iki Rus helikopteri Mi-171E'nin Kiev'e tedariki konusunda mutabakat sağlamıştı.Arjantin, Mi-171E helikopterlerini 2011 yılında arama-kurtarma görevleri ve Antarktika'daki operasyonlar için Rusya'dan satın almıştı. Arjantin yönetimi, belirli süre kullandıktan sonra bu helikopterleri ıskartaya çıkarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/maduro-arjantindeki-milei-donemini-tanimladi-abdnin-kolonisi-1083878126.html
arjantin
ukrayna
fransa
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0c/1084752330_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_a8bee4b30cb78dd2048ffb7cb0e76b17.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arjantin, javier milei, ukrayna, ukrayna ordusu, savaş uçağı, askeri yardım, fransa, abd, rusya
arjantin, javier milei, ukrayna, ukrayna ordusu, savaş uçağı, askeri yardım, fransa, abd, rusya
Arjantin'in Ukrayna'ya savaş uçağı göndereceği konuşuluyor
09:34 12.06.2024 (güncellendi: 09:35 12.06.2024)
İsviçre’de düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na katılım kararı alan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki hükümetin, Paris ile 5 adet Fransız yapımı Super Etendard saldırı uçağını Ukrayna'ya gönderme olasılığını görüştüğü iddia edildi.
Arjantin merkezli haber sitesi Infobae tarafından paylaşılan iddiada,İsviçre'de 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na katılacağı aktarılan Milei’nin Dışişleri Bakanı Diana Mondino’nun konuyu Fransız mevkidaşı Stephane Sejourne ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştüğü ifade edildi.
Tedarik planının Güney Amerika ülkesinin Başkanı Milei’in onayını aldığı da eklendi.
Arjantin'in uçakları 2018 yılında Fransa'dan satın aldığı, ancak hiçbir zaman kullanamadığı vurgulanırken, Super Etendard saldırı uçaklarının Falkland Savaşı'ndan sonra İngiltere tarafından uygulanan silah ambargosu nedeniyle ülkenin satın alamadığı parça eksikliği yüzünden çalışamaz durumda olduğu biliniyor.
Infobae'ye göre Milei yönetimi, Fransa'nın bu uçakları onaracağını ve Ukrayna'ya teslim edeceğini varsayarken, bu uçakları kullanabileceği başka silahlarla değiştirmek istiyor.
Arjantin lideri Milei, nisan ayında CNN’e verdiği bir mülakatta, haziran ayında Avrupa'ya yapacağı ziyaret sırasında Ukrayna'yı da ziyaret etmeyi düşündüğünü söylemişti.
Arjantin'in egemenliğini savunmanın en iyi yolunun ABD ile ittifaklarını güçlendirmek olduğuna inanan Milei, Kasım 2023'te Vladimir Zelenskiy’e Arjantin'de Ukrayna sorununun çözümüne ilişkin bir konferans düzenlemesini önermişti.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Zelenskiy'in 10 Aralık'ta Buenos Aires'e yaptığı ziyarette taraflar, iki Rus helikopteri Mi-171E'nin Kiev'e tedariki konusunda mutabakat sağlamıştı.
Arjantin, Mi-171E helikopterlerini
2011 yılında arama-kurtarma görevleri ve Antarktika'daki operasyonlar için Rusya'dan satın almıştı. Arjantin yönetimi, belirli süre kullandıktan sonra bu helikopterleri ıskartaya çıkarmıştı.