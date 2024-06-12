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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/arjantinin-ukraynaya-savas-ucagi-gonderecegi-konusuluyor-1084752487.html
Arjantin'in Ukrayna'ya savaş uçağı göndereceği konuşuluyor
Arjantin'in Ukrayna'ya savaş uçağı göndereceği konuşuluyor
Sputnik Türkiye
İsviçre’de düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na katılım kararı alan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki hükümetin, Paris ile 5 adet Fransız... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T09:34+0300
2024-06-12T09:35+0300
ukrayna krizi
arjantin
javier milei
ukrayna
ukrayna ordusu
savaş uçağı
askeri yardım
fransa
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Arjantin merkezli haber sitesi Infobae tarafından paylaşılan iddiada,İsviçre'de 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na katılacağı aktarılan Milei’nin Dışişleri Bakanı Diana Mondino’nun konuyu Fransız mevkidaşı Stephane Sejourne ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştüğü ifade edildi.Tedarik planının Güney Amerika ülkesinin Başkanı Milei’in onayını aldığı da eklendi.Arjantin'in uçakları 2018 yılında Fransa'dan satın aldığı, ancak hiçbir zaman kullanamadığı vurgulanırken, Super Etendard saldırı uçaklarının Falkland Savaşı'ndan sonra İngiltere tarafından uygulanan silah ambargosu nedeniyle ülkenin satın alamadığı parça eksikliği yüzünden çalışamaz durumda olduğu biliniyor.Infobae'ye göre Milei yönetimi, Fransa'nın bu uçakları onaracağını ve Ukrayna'ya teslim edeceğini varsayarken, bu uçakları kullanabileceği başka silahlarla değiştirmek istiyor.Arjantin lideri Milei, nisan ayında CNN’e verdiği bir mülakatta, haziran ayında Avrupa'ya yapacağı ziyaret sırasında Ukrayna'yı da ziyaret etmeyi düşündüğünü söylemişti.Arjantin'in egemenliğini savunmanın en iyi yolunun ABD ile ittifaklarını güçlendirmek olduğuna inanan Milei, Kasım 2023'te Vladimir Zelenskiy’e Arjantin'de Ukrayna sorununun çözümüne ilişkin bir konferans düzenlemesini önermişti.Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Zelenskiy'in 10 Aralık'ta Buenos Aires'e yaptığı ziyarette taraflar, iki Rus helikopteri Mi-171E'nin Kiev'e tedariki konusunda mutabakat sağlamıştı.Arjantin, Mi-171E helikopterlerini 2011 yılında arama-kurtarma görevleri ve Antarktika'daki operasyonlar için Rusya'dan satın almıştı. Arjantin yönetimi, belirli süre kullandıktan sonra bu helikopterleri ıskartaya çıkarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/maduro-arjantindeki-milei-donemini-tanimladi-abdnin-kolonisi-1083878126.html
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arjantin, javier milei, ukrayna, ukrayna ordusu, savaş uçağı, askeri yardım, fransa, abd, rusya
arjantin, javier milei, ukrayna, ukrayna ordusu, savaş uçağı, askeri yardım, fransa, abd, rusya

Arjantin'in Ukrayna'ya savaş uçağı göndereceği konuşuluyor

09:34 12.06.2024 (güncellendi: 09:35 12.06.2024)
© AP Photo / Gustavo GarelloArjantin Devlet Başkanı Javier Milei Zelenskiy ile
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei Zelenskiy ile - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Gustavo Garello
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İsviçre’de düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na katılım kararı alan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki hükümetin, Paris ile 5 adet Fransız yapımı Super Etendard saldırı uçağını Ukrayna'ya gönderme olasılığını görüştüğü iddia edildi.
Arjantin merkezli haber sitesi Infobae tarafından paylaşılan iddiada,İsviçre'de 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na katılacağı aktarılan Milei’nin Dışişleri Bakanı Diana Mondino’nun konuyu Fransız mevkidaşı Stephane Sejourne ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştüğü ifade edildi.
Tedarik planının Güney Amerika ülkesinin Başkanı Milei’in onayını aldığı da eklendi.
Arjantin'in uçakları 2018 yılında Fransa'dan satın aldığı, ancak hiçbir zaman kullanamadığı vurgulanırken, Super Etendard saldırı uçaklarının Falkland Savaşı'ndan sonra İngiltere tarafından uygulanan silah ambargosu nedeniyle ülkenin satın alamadığı parça eksikliği yüzünden çalışamaz durumda olduğu biliniyor.
Infobae'ye göre Milei yönetimi, Fransa'nın bu uçakları onaracağını ve Ukrayna'ya teslim edeceğini varsayarken, bu uçakları kullanabileceği başka silahlarla değiştirmek istiyor.
Arjantin lideri Milei, nisan ayında CNN’e verdiği bir mülakatta, haziran ayında Avrupa'ya yapacağı ziyaret sırasında Ukrayna'yı da ziyaret etmeyi düşündüğünü söylemişti.
Arjantin'in egemenliğini savunmanın en iyi yolunun ABD ile ittifaklarını güçlendirmek olduğuna inanan Milei, Kasım 2023'te Vladimir Zelenskiy’e Arjantin'de Ukrayna sorununun çözümüne ilişkin bir konferans düzenlemesini önermişti.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Zelenskiy'in 10 Aralık'ta Buenos Aires'e yaptığı ziyarette taraflar, iki Rus helikopteri Mi-171E'nin Kiev'e tedariki konusunda mutabakat sağlamıştı.
Arjantin, Mi-171E helikopterlerini 2011 yılında arama-kurtarma görevleri ve Antarktika'daki operasyonlar için Rusya'dan satın almıştı. Arjantin yönetimi, belirli süre kullandıktan sonra bu helikopterleri ıskartaya çıkarmıştı.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
DÜNYA
Maduro, Arjantin’deki Milei dönemini tanımladı: ABD’nin kolonisi
16 Mayıs, 09:50
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