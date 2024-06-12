https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/uzman-isim-acikladi-goze-kacan-kirpik-ve-cisimler-nereye-gidiyor-1084752860.html

Uzman isim açıkladı: Göze kaçan kirpik ve cisimler nereye gidiyor?

Uzman isim açıkladı: Göze kaçan kirpik ve cisimler nereye gidiyor?

Sputnik Türkiye

Göze giren yabancı cisimler veya kirpikler nereye gidiyor? Bu sorunun cevabı, göz sağlığını merak eden birçok kişinin kafasını kurcalıyor. İşte uzman görüşleri... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T09:56+0300

2024-06-12T09:56+0300

2024-06-12T10:05+0300

göz

sağlık

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Gözün korneası çok sayıda ince sinir lifi içerir ve bu da onu dokunmaya ve yaralanmaya karşı duyarlı hale getirir. Bu nedenle, yabancı bir cismin göz küreniz ile göz kapağınız arasındaki boşluğa ya da kontakt lensinizin altına girmesi rahatsızlık vericidir.Peki, göze giren tüm bu yabancı cisimler ya da kirpiklere ne oluyor? Nereye kayboluyorlar? Kirpiklerimiz, göz kapaklarımız ve gözyaşlarımız normalde küçük nesnelerin gözümüze girmesini engellemek veya girerlerse hızla dışarı atmak için birlikte çalışırlar. Sağlam ve elastik kornea, hassas göz küresinin yaralanmaya karşı korunmasına yardımcı olur.Gözdeki 'çıkmaz sokak' engelliyorIndiana Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren uzman doktor Don Water şunları söyleyerek tüm bu bulmacanın merakını gideriyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/dunyanin-ilk-yagmuru-kesfedildi-tarih-yeniden-yaziliyor-kadim-kristallerin-icinden-cikti-1084752059.html

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göze kaçan kirpiğe ne olur, göze kaçan kirpik nereye gider