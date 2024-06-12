https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/uzman-isim-acikladi-goze-kacan-kirpik-ve-cisimler-nereye-gidiyor-1084752860.html
Uzman isim açıkladı: Göze kaçan kirpik ve cisimler nereye gidiyor?
Uzman isim açıkladı: Göze kaçan kirpik ve cisimler nereye gidiyor?
Sputnik Türkiye
Göze giren yabancı cisimler veya kirpikler nereye gidiyor? Bu sorunun cevabı, göz sağlığını merak eden birçok kişinin kafasını kurcalıyor. İşte uzman görüşleri... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T09:56+0300
2024-06-12T09:56+0300
2024-06-12T10:05+0300
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Gözün korneası çok sayıda ince sinir lifi içerir ve bu da onu dokunmaya ve yaralanmaya karşı duyarlı hale getirir. Bu nedenle, yabancı bir cismin göz küreniz ile göz kapağınız arasındaki boşluğa ya da kontakt lensinizin altına girmesi rahatsızlık vericidir.Peki, göze giren tüm bu yabancı cisimler ya da kirpiklere ne oluyor? Nereye kayboluyorlar? Kirpiklerimiz, göz kapaklarımız ve gözyaşlarımız normalde küçük nesnelerin gözümüze girmesini engellemek veya girerlerse hızla dışarı atmak için birlikte çalışırlar. Sağlam ve elastik kornea, hassas göz küresinin yaralanmaya karşı korunmasına yardımcı olur.Gözdeki 'çıkmaz sokak' engelliyorIndiana Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren uzman doktor Don Water şunları söyleyerek tüm bu bulmacanın merakını gideriyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/dunyanin-ilk-yagmuru-kesfedildi-tarih-yeniden-yaziliyor-kadim-kristallerin-icinden-cikti-1084752059.html
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göze kaçan kirpiğe ne olur, göze kaçan kirpik nereye gider
göze kaçan kirpiğe ne olur, göze kaçan kirpik nereye gider
Uzman isim açıkladı: Göze kaçan kirpik ve cisimler nereye gidiyor?
09:56 12.06.2024 (güncellendi: 10:05 12.06.2024)
Göze giren yabancı cisimler veya kirpikler nereye gidiyor? Bu sorunun cevabı, göz sağlığını merak eden birçok kişinin kafasını kurcalıyor. İşte uzman görüşleri ve yapılan araştırmaların ışığında bu konuya ilişkin detaylar Sputnik'in haberinde...
Gözün korneası çok sayıda ince sinir lifi içerir ve bu da onu dokunmaya ve yaralanmaya karşı duyarlı hale getirir. Bu nedenle, yabancı bir cismin göz küreniz ile göz kapağınız arasındaki boşluğa ya da kontakt lensinizin altına girmesi rahatsızlık vericidir.
Peki, göze giren tüm bu yabancı cisimler ya da kirpiklere ne oluyor? Nereye kayboluyorlar? Kirpiklerimiz, göz kapaklarımız ve gözyaşlarımız normalde küçük nesnelerin gözümüze girmesini engellemek veya girerlerse hızla dışarı atmak için birlikte çalışırlar. Sağlam ve elastik kornea, hassas göz küresinin yaralanmaya karşı korunmasına yardımcı olur.
Gözdeki 'çıkmaz sokak' engelliyor
Indiana Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren uzman doktor Don Water şunları söyleyerek tüm bu bulmacanın merakını gideriyor:
'Gözlerime giren o cisimler orada kayboluyor mu?' Keşke bana bu soruyu soran her hasta için bir dolarım olsaydı. Cevap hayır. Göz kürenizi kaplayan doku (bulbar konjonktiva) katlanır ve göz kapağınızın içini kaplayan doku (palpebral konjonktiva) ile devam eder. Bu bir çıkmaz sokak oluşturur ve bir şeylerin gözlerinizin arkasına taşınmasını engeller, aksi takdirde muhtemelen hepimizin gözünün arkasında bir sürü kirpik olurdu. Gözümüze giren yabancı cisimlerin çoğu, onları gözümüzün köşelerine ve dışarı taşıyan gözyaşı ve kapak hareketi ile yüzeyden temizlenir. Ama bazen göz kapağına yapışan bir cisim olabilir ve göz doktorunuz tarafından çıkarılması gerekebilir. Ama hala bu cisimler göz arkanıza ulaşmış değildir.