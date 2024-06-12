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Dünya'nın ilk yağmuru keşfedildi, tarih yeniden yazılıyor: 'Kadim kristallerin' içinden çıktı
Dünya'nın ilk yağmuru keşfedildi, tarih yeniden yazılıyor: 'Kadim kristallerin' içinden çıktı
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Bilim insanları, Dünya'nın başlangıç dönemlerine dair önemli keşifler yapmaya devam ediyor. Yeni bulgular, gezegenin yaşamı destekleyen koşulların ne kadar... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T09:33+0300
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Dünya'nın Avustralya'daki Jack Tepeleri'nde bulunan 4,4 milyar yıl öncesine dayanan zirkon kristalleri, gezegenin tarihine ışık tutuyor. Bu kristaller, yaşları boyunca neredeyse hiç değişmemiş olmaları sayesinde Dünya'nın erken dönemlerine dair önemli ipuçları sunuyor.Yayımlanan bir araştırmada, bilim insanları bu zirkon kristallerini inceleyerek Dünya'ya yağan ilk yağmurun izlerine rastladılar. Nature Geoscience dergisinde yayımlanan çalışmada, 3,1 milyar yıl öncesine ait kumtaşlarında bulunan zirkon minerallerindeki oksijen izotoplarının incelendiği belirtiliyor.Minerallerin hafif izotoplar taşıdığını keşfeden bilim insanları, bu durumun mantonun altında tatlı suya maruz kalmalarıyla açıklanabileceğini belirtiyorlar. Bu bulgu, gezegenin çok daha erken dönemlerinde kara parçalarının varlığına işaret ediyor.Araştırmanın başyazarı Hamed Gamaleldien, bu bulgunun tatlı suyun en eski kanıtı olduğunu ve bu suyun, kara parçalarının varlığına dair örneklerle birlikte, yaşamın başlangıcı için zemin hazırladığını vurguluyor.Diğer yandan, Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden yerbilimci John Valley, Dünya'nın başlangıç dönemlerindeki iklim koşullarına ilişkin farklı bir bakış açısı sunuyor. Valley, zirkon kristallerinin, Dünya'nın daha serin bir iklimle başladığına dair kanıtlar sunduğunu belirtiyor.Bu bulgular, gezegenimizin tarihine dair bilgileri yeniden değerlendirmemize olanak tanıyor. Yaşamın başlangıcı ve gezegenin erken dönemlerine dair bu yeni keşifler, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırıyor ve daha fazla araştırmayı teşvik ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/gunun-5-saatini-su-altinda-geciriyorlar-bin-yildir-dalan-kabile-mutantgengelistirdi-1084716162.html
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yağmur, yağmur suyu, dünya, magma, bilim, rus bilim insanları, araştırma
yağmur, yağmur suyu, dünya, magma, bilim, rus bilim insanları, araştırma

Dünya'nın ilk yağmuru keşfedildi, tarih yeniden yazılıyor: 'Kadim kristallerin' içinden çıktı

09:33 12.06.2024 (güncellendi: 09:34 12.06.2024)
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Bilim insanları, Dünya'nın başlangıç dönemlerine dair önemli keşifler yapmaya devam ediyor. Yeni bulgular, gezegenin yaşamı destekleyen koşulların ne kadar eskiye dayandığı konusunda tartışmaları alevlendiriyor.
Dünya'nın Avustralya'daki Jack Tepeleri'nde bulunan 4,4 milyar yıl öncesine dayanan zirkon kristalleri, gezegenin tarihine ışık tutuyor. Bu kristaller, yaşları boyunca neredeyse hiç değişmemiş olmaları sayesinde Dünya'nın erken dönemlerine dair önemli ipuçları sunuyor.
Yayımlanan bir araştırmada, bilim insanları bu zirkon kristallerini inceleyerek Dünya'ya yağan ilk yağmurun izlerine rastladılar. Nature Geoscience dergisinde yayımlanan çalışmada, 3,1 milyar yıl öncesine ait kumtaşlarında bulunan zirkon minerallerindeki oksijen izotoplarının incelendiği belirtiliyor.
Minerallerin hafif izotoplar taşıdığını keşfeden bilim insanları, bu durumun mantonun altında tatlı suya maruz kalmalarıyla açıklanabileceğini belirtiyorlar. Bu bulgu, gezegenin çok daha erken dönemlerinde kara parçalarının varlığına işaret ediyor.
Araştırmanın başyazarı Hamed Gamaleldien, bu bulgunun tatlı suyun en eski kanıtı olduğunu ve bu suyun, kara parçalarının varlığına dair örneklerle birlikte, yaşamın başlangıcı için zemin hazırladığını vurguluyor.
Diğer yandan, Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden yerbilimci John Valley, Dünya'nın başlangıç dönemlerindeki iklim koşullarına ilişkin farklı bir bakış açısı sunuyor. Valley, zirkon kristallerinin, Dünya'nın daha serin bir iklimle başladığına dair kanıtlar sunduğunu belirtiyor.
Bu bulgular, gezegenimizin tarihine dair bilgileri yeniden değerlendirmemize olanak tanıyor. Yaşamın başlangıcı ve gezegenin erken dönemlerine dair bu yeni keşifler, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırıyor ve daha fazla araştırmayı teşvik ediyor.
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