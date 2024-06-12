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Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı etüt raporu İBB Meclisi'nden geçti
Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı etüt raporu İBB Meclisi'nden geçti
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Anadolu Yakası'ndaki 3 ilçeyi birbirine bağlayacak Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı'nın Ulaşım Etüt Raporu'na... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
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İBB Meclisi haziran ayı ikinci birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Meclis toplantısında, fizibilite çalışmaları tamamlanan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı'na ait Ulaşım Etüt Raporu gündeme geldi.Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ortak raporuna göre, Üsküdar Meydanı'ndan başlayarak Kadıköy rıhtıma, oradan da Maltepe’ye uzanacak hat toplam 21,3 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacak.Yapımına bu yıl içerisinde başlanması hedeflenen hattın günlük yolcu sayıları 2027'de 198 bin 964, 2040'ta 277 bin 302 ve 2050'de 312 bin 356 olarak hesaplandı.Daha önce yapılan tanıtımda "AnadoluTRAM" ismi verilen hat, Söğütlüçeşme durağında Marmaray'la ve yeni projelendirilen Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattı ile entegre olacak. Ayrıca güzergah üzerinde Ümraniye-Ataşehir-Göztepe ile Dudullu-Bostancı metro hatlarıyla da bağlantı sağlayacak.Gündem maddesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi.
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Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı etüt raporu İBB Meclisi'nden geçti

01:17 12.06.2024
© AA / Mücahit TüretkenİBB Meclisi
İBB Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© AA / Mücahit Türetken
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Anadolu Yakası'ndaki 3 ilçeyi birbirine bağlayacak Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı'nın Ulaşım Etüt Raporu'na İBB Meclisinden onay çıktı.
İBB Meclisi haziran ayı ikinci birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Meclis toplantısında, fizibilite çalışmaları tamamlanan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı'na ait Ulaşım Etüt Raporu gündeme geldi.
Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ortak raporuna göre, Üsküdar Meydanı'ndan başlayarak Kadıköy rıhtıma, oradan da Maltepe’ye uzanacak hat toplam 21,3 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacak.
Yapımına bu yıl içerisinde başlanması hedeflenen hattın günlük yolcu sayıları 2027'de 198 bin 964, 2040'ta 277 bin 302 ve 2050'de 312 bin 356 olarak hesaplandı.
Daha önce yapılan tanıtımda "AnadoluTRAM" ismi verilen hat, Söğütlüçeşme durağında Marmaray'la ve yeni projelendirilen Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattı ile entegre olacak. Ayrıca güzergah üzerinde Ümraniye-Ataşehir-Göztepe ile Dudullu-Bostancı metro hatlarıyla da bağlantı sağlayacak.
Gündem maddesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi.
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