https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/iettden-toplu-tasimalarda-klima-acma-zorunlulugu-karari-1084675643.html
İETT'den toplu taşımalarda klima açma zorunluluğu kararı
İETT'den toplu taşımalarda klima açma zorunluluğu kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), yaz aylarında toplu taşıma kullananların daha konforlu yolculuk yapmaları amacıyla yeni bir karar aldı... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T10:25+0300
2024-06-10T10:25+0300
2024-06-10T10:25+0300
türkiye
iett
otobüs
sıcak
istanbul
klima
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İETT, yaz aylarının gelmesiyle artan sıcaklara karşı toplu taşımada konfor sağlamaya yönelik yeni adım attı. Yolculukların daha rahat yolculuk geçirmesi için alınan bu önlemle, İETT otobüslerinde klima kullanımı zorunlu hale getirildi.İETT yetkilileri, bu uygulamanın hem yolcunun rahatlığını artıracağını hem de toplu taşımanın daha konforlu hale geleceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/tuik-issizlik-verilerini-acikladi-1084675306.html
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iett, otobüs, sıcak, istanbul, klima
iett, otobüs, sıcak, istanbul, klima
İETT'den toplu taşımalarda klima açma zorunluluğu kararı
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), yaz aylarında toplu taşıma kullananların daha konforlu yolculuk yapmaları amacıyla yeni bir karar aldı. İETT, şehir içi toplu taşıma hizmetinde görevli otobüs şoförlerine, sıcak havalarda klima açma zorunluluğu getirdiğini açıkladı.
İETT, yaz aylarının gelmesiyle artan sıcaklara karşı toplu taşımada konfor sağlamaya yönelik yeni adım attı. Yolculukların daha rahat yolculuk geçirmesi için alınan bu önlemle, İETT otobüslerinde klima kullanımı zorunlu hale getirildi.
İETT yetkilileri, bu uygulamanın hem yolcunun rahatlığını artıracağını hem de toplu taşımanın daha konforlu hale geleceğini belirtti.