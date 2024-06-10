https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/iettden-toplu-tasimalarda-klima-acma-zorunlulugu-karari-1084675643.html

İETT'den toplu taşımalarda klima açma zorunluluğu kararı

İETT'den toplu taşımalarda klima açma zorunluluğu kararı

Sputnik Türkiye

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), yaz aylarında toplu taşıma kullananların daha konforlu yolculuk yapmaları amacıyla yeni bir karar aldı... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

iett

otobüs

sıcak

istanbul

klima

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İETT, yaz aylarının gelmesiyle artan sıcaklara karşı toplu taşımada konfor sağlamaya yönelik yeni adım attı. Yolculukların daha rahat yolculuk geçirmesi için alınan bu önlemle, İETT otobüslerinde klima kullanımı zorunlu hale getirildi.İETT yetkilileri, bu uygulamanın hem yolcunun rahatlığını artıracağını hem de toplu taşımanın daha konforlu hale geleceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/tuik-issizlik-verilerini-acikladi-1084675306.html

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iett, otobüs, sıcak, istanbul, klima