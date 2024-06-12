UEFA, A Milli Takım futbolcularının isimlerinin 'doğru' okunuşları için rehber yayınladı
© AA / Serhat ÇetinkayaA Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları, kaydettikleri gol sonrası sevinç yaşadı.
© AA / Serhat Çetinkaya
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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım futbolcularının doğru' okunuşları için UEFA tarafından rehber yayınladı.
UEFA, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı rehber yayınladı.
Futbolcularının isimleri ve okunuşları şu şekilde yer aldı:
Abdülkerim Bardakcı - Bar-dack-cher
Barış Alper Yılmaz - Yeelmass
Bertuğ Yıldırım -Bare-too Yildrim
Ferdi Kadıoğlu - Kadogloo
Hakan Çalhanoğlu - Chalhanogloo
İrfan Can Kahveci - Kah-vedger
Kerem Aktürkoğlu - Act-er-collu
Mert Günok - Goo-nok
Mert Müldür - Mooldoor
Okay Yokuşlu - Yokushler
Orkun Kökçü - Kerkchu
Salih Özcan - Erz-jan
Semih Kılıçsoy - Kilitsoy
Uğurcan Çakır - Oorjan Chak-r
Yusuf Yazıcı - Yazidger
Zeki Çelik - Chellik
Barış Alper Yılmaz - Yeelmass
Bertuğ Yıldırım -Bare-too Yildrim
Ferdi Kadıoğlu - Kadogloo
Hakan Çalhanoğlu - Chalhanogloo
İrfan Can Kahveci - Kah-vedger
Kerem Aktürkoğlu - Act-er-collu
Mert Günok - Goo-nok
Mert Müldür - Mooldoor
Okay Yokuşlu - Yokushler
Orkun Kökçü - Kerkchu
Salih Özcan - Erz-jan
Semih Kılıçsoy - Kilitsoy
Uğurcan Çakır - Oorjan Chak-r
Yusuf Yazıcı - Yazidger
Zeki Çelik - Chellik