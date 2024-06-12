https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/besiktasin-yeni-teknik-direktoru-giovanni-van-bronckhorst-yarin-istanbula-geliyor-1084764971.html

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, yarın İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, yarın İstanbul'a geliyor

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’un yarın saat 16.00’da İstanbul’a geleceğini açıkladı. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T14:49+0300

2024-06-12T14:49+0300

2024-06-12T14:49+0300

spor

beşiktaş

giovanni van bronckhorst

istanbul

imza töreni

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Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst'un yarın saat 16.00’da İstanbul’a geleceği açıklandı. Bronckhorst için 14 Haziran Cuma günü imza töreni düzenleneceği duyuruldu.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Giovanni van Bronckhorst, yarın (13 Haziran Perşembe) saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’nda olacaktır.Giovanni van Bronckhorst için Hasan Arat’ın katılımıyla 14 Haziran Cuma günü saat 11.00’de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde imza töreni düzenlenecektir."

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beşiktaş, giovanni van bronckhorst, istanbul, imza töreni