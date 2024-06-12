https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/besiktasin-yeni-teknik-direktoru-giovanni-van-bronckhorst-yarin-istanbula-geliyor-1084764971.html
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, yarın İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, yarın İstanbul'a geliyor
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’un yarın saat 16.00’da İstanbul’a geleceğini açıkladı. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T14:49+0300
2024-06-12T14:49+0300
2024-06-12T14:49+0300
spor
beşiktaş
giovanni van bronckhorst
istanbul
imza töreni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/05/1084539718_106:0:2394:1287_1920x0_80_0_0_c6cf4a9153705c4d41f1fe7729a7f001.jpg
Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst'un yarın saat 16.00’da İstanbul’a geleceği açıklandı. Bronckhorst için 14 Haziran Cuma günü imza töreni düzenleneceği duyuruldu.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Giovanni van Bronckhorst, yarın (13 Haziran Perşembe) saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’nda olacaktır.Giovanni van Bronckhorst için Hasan Arat’ın katılımıyla 14 Haziran Cuma günü saat 11.00’de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde imza töreni düzenlenecektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/turkiye-ile-voleybol-maci-olan-taylandtan-itiraf-vargasi-onlemek-icin-erkeklerle-idman-yaptik-1084757983.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/05/1084539718_392:0:2108:1287_1920x0_80_0_0_4d9656fa151b197bcc30903b3858e923.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, giovanni van bronckhorst, istanbul, imza töreni
beşiktaş, giovanni van bronckhorst, istanbul, imza töreni
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, yarın İstanbul'a geliyor
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’un yarın saat 16.00’da İstanbul’a geleceğini açıkladı.
Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst'un yarın saat 16.00’da İstanbul’a geleceği açıklandı.
Bronckhorst için 14 Haziran Cuma günü imza töreni düzenleneceği duyuruldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Giovanni van Bronckhorst, yarın (13 Haziran Perşembe) saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’nda olacaktır.
Giovanni van Bronckhorst için Hasan Arat’ın katılımıyla 14 Haziran Cuma günü saat 11.00’de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde imza töreni düzenlenecektir."