https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/ispanya-bunu-konusuyor-real-madridde-ortaligi-karistiran-biri-gidecekse-arda-guler-gider-iddiasi-1084748167.html
İspanya bunu konuşuyor: Real Madrid'de ortalığı karıştıran 'Biri gidecekse Arda Güler gider' iddiası
İspanya bunu konuşuyor: Real Madrid'de ortalığı karıştıran 'Biri gidecekse Arda Güler gider' iddiası
Sputnik Türkiye
Real Madrid'de son haftalarda sergilediği muhteşem performansla dikkatleri çeken Arda Güler hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T07:46+0300
2024-06-12T07:46+0300
2024-06-12T07:46+0300
spor
ispanya
gazete
iddia
futbol
arda güler
real madrid
transfer
carlo ancelotti
toni kroos
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İspanyol spor haber sitesi TodoFichajes'in haberine göre, Real Madrid yönetimi Arda Güler'i kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Haberde, Real Madrid'in Dani Ceballos ile Arda Güler arasında bir tercih yapması durumunda, kiralık olarak takımdan ayrılacak ismin Arda Güler olacağı öne sürüldü.'Ceballos kalır, Arda gider'Bu kararın arkasında yatan nedenlerden biri ise Toni Kroos'un emeklilik kararı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Kroos'un yerini Ceballos'un doldurabileceğini düşünüyor. Ancelotti'nin Ceballos'a güvenmesi, Arda Güler'in kiralık olarak gönderilme ihtimalini artırıyor.'İhtimal dışı değil'TodoFichajes, "Elimizdeki bilgilere göre Arda Güler'in kiralık olarak takımdan ayrılması ihtimal dışı değil, Ancelotti Ceballos'a güveniyor" şeklinde bir açıklamada bulundu. Ceballos'un da menajerine gelen teklifleri kabul etmemesi yönünde talimat verdiği belirtildi. Haberde, son tercihin Arda Güler'in kiralanması olacağı vurgulandı.Performansı dikkat çekiyorİspanya La Liga'nın son haftalarında forma şansı bulan ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiren milli yıldız Arda Güler, performansıyla taraftarların ve futbol otoritelerinin beğenisini kazandı. Ancak bu performans, genç oyuncunun takımda kalmasını garanti altına alamamış gibi görünüyor.Real Madrid taraftarları ve futbol kamuoyu, bu iddiaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merakla bekliyor. Arda Güler'in geleceği hakkında yapılacak resmi açıklamalar, transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri olmaya aday.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/dursun-ozbek-canli-yayinda-transferlerini-acikladi-1084747712.html
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ispanya, gazete, iddia, futbol, arda güler, real madrid, transfer, carlo ancelotti, toni kroos, la liga
ispanya, gazete, iddia, futbol, arda güler, real madrid, transfer, carlo ancelotti, toni kroos, la liga
İspanya bunu konuşuyor: Real Madrid'de ortalığı karıştıran 'Biri gidecekse Arda Güler gider' iddiası
Real Madrid'de son haftalarda sergilediği muhteşem performansla dikkatleri çeken Arda Güler hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, genç yeteneğin kiralık olarak gönderilme ihtimali bulunuyor.
İspanyol spor haber sitesi TodoFichajes'in haberine göre, Real Madrid yönetimi Arda Güler'i kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Haberde, Real Madrid'in Dani Ceballos ile Arda Güler arasında bir tercih yapması durumunda, kiralık olarak takımdan ayrılacak ismin Arda Güler olacağı öne sürüldü.
'Ceballos kalır, Arda gider'
Bu kararın arkasında yatan nedenlerden biri ise Toni Kroos'un emeklilik kararı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Kroos'un yerini Ceballos'un doldurabileceğini düşünüyor. Ancelotti'nin Ceballos'a güvenmesi, Arda Güler'in kiralık olarak gönderilme ihtimalini artırıyor.
TodoFichajes, "Elimizdeki bilgilere göre Arda Güler'in kiralık olarak takımdan ayrılması ihtimal dışı değil, Ancelotti Ceballos'a güveniyor" şeklinde bir açıklamada bulundu. Ceballos'un da menajerine gelen teklifleri kabul etmemesi yönünde talimat verdiği belirtildi. Haberde, son tercihin Arda Güler'in kiralanması olacağı vurgulandı.
Performansı dikkat çekiyor
İspanya La Liga'nın son haftalarında forma şansı bulan ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiren milli yıldız Arda Güler, performansıyla taraftarların ve futbol otoritelerinin beğenisini kazandı. Ancak bu performans, genç oyuncunun takımda kalmasını garanti altına alamamış gibi görünüyor.
Real Madrid taraftarları ve futbol kamuoyu, bu iddiaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merakla bekliyor. Arda Güler'in geleceği hakkında yapılacak resmi açıklamalar, transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri olmaya aday.