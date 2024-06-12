İspanya bunu konuşuyor: Real Madrid'de ortalığı karıştıran 'Biri gidecekse Arda Güler gider' iddiası

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde anahtar rolü oynaması gerekirdi'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Doç. Dr. Tolga Aksoy: Ebeveyn izni denince hem anneye hem babaya eşit rol biçilmiş oluyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:10
78 dk
HABER MASASI
Bayram öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Dolaylı vergilerde artışlar ekonomide nasıl sonuç verir?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD, neo-nazilere silah yardımı yasağını kaldırdı
16:14
3 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
16:24
2 dk
SESLİ HABER
Macron ters köşe olabilir: Le Pen'in partisi yükselişte
16:36
2 dk
SESLİ HABER
Eski Japonya Başbakanı: İsviçre konferansında barış inşa edilemez
16:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
13 dk
SESLİ HABER
Rusya: Amerikalı senatör, Ukrayna'yı sömürge olarak görüyor
17:17
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
17:27
2 dk
SESLİ HABER
Orban'dan AP seçimleri yorumu: Yavaşlatmayı başardı
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Afrika filleri, birbiriyle özel sesler çıkararak hitap ediyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
18:26
3 dk
SESLİ HABER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
18:38
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu'
19:15
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filler gerçekten ‘asla unutmaz’ mı?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/ispanya-bunu-konusuyor-real-madridde-ortaligi-karistiran-biri-gidecekse-arda-guler-gider-iddiasi-1084748167.html
İspanya bunu konuşuyor: Real Madrid'de ortalığı karıştıran 'Biri gidecekse Arda Güler gider' iddiası
İspanya bunu konuşuyor: Real Madrid'de ortalığı karıştıran 'Biri gidecekse Arda Güler gider' iddiası
Sputnik Türkiye
Real Madrid'de son haftalarda sergilediği muhteşem performansla dikkatleri çeken Arda Güler hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T07:46+0300
2024-06-12T07:46+0300
spor
ispanya
gazete
iddia
futbol
arda güler
real madrid
transfer
carlo ancelotti
toni kroos
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083816725_0:102:3280:1947_1920x0_80_0_0_4d6ed0a39f8e540d505d57ef77effbd1.jpg
İspanyol spor haber sitesi TodoFichajes'in haberine göre, Real Madrid yönetimi Arda Güler'i kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Haberde, Real Madrid'in Dani Ceballos ile Arda Güler arasında bir tercih yapması durumunda, kiralık olarak takımdan ayrılacak ismin Arda Güler olacağı öne sürüldü.'Ceballos kalır, Arda gider'Bu kararın arkasında yatan nedenlerden biri ise Toni Kroos'un emeklilik kararı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Kroos'un yerini Ceballos'un doldurabileceğini düşünüyor. Ancelotti'nin Ceballos'a güvenmesi, Arda Güler'in kiralık olarak gönderilme ihtimalini artırıyor.'İhtimal dışı değil'TodoFichajes, "Elimizdeki bilgilere göre Arda Güler'in kiralık olarak takımdan ayrılması ihtimal dışı değil, Ancelotti Ceballos'a güveniyor" şeklinde bir açıklamada bulundu. Ceballos'un da menajerine gelen teklifleri kabul etmemesi yönünde talimat verdiği belirtildi. Haberde, son tercihin Arda Güler'in kiralanması olacağı vurgulandı.Performansı dikkat çekiyorİspanya La Liga'nın son haftalarında forma şansı bulan ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiren milli yıldız Arda Güler, performansıyla taraftarların ve futbol otoritelerinin beğenisini kazandı. Ancak bu performans, genç oyuncunun takımda kalmasını garanti altına alamamış gibi görünüyor.Real Madrid taraftarları ve futbol kamuoyu, bu iddiaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merakla bekliyor. Arda Güler'in geleceği hakkında yapılacak resmi açıklamalar, transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri olmaya aday.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/dursun-ozbek-canli-yayinda-transferlerini-acikladi-1084747712.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083816725_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_ab5e574501546134bc0b3258439a67cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ispanya, gazete, iddia, futbol, arda güler, real madrid, transfer, carlo ancelotti, toni kroos, la liga
ispanya, gazete, iddia, futbol, arda güler, real madrid, transfer, carlo ancelotti, toni kroos, la liga

İspanya bunu konuşuyor: Real Madrid'de ortalığı karıştıran 'Biri gidecekse Arda Güler gider' iddiası

07:46 12.06.2024
© AA / Burak AkbulutArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© AA / Burak Akbulut
Abone ol
Real Madrid'de son haftalarda sergilediği muhteşem performansla dikkatleri çeken Arda Güler hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, genç yeteneğin kiralık olarak gönderilme ihtimali bulunuyor.
İspanyol spor haber sitesi TodoFichajes'in haberine göre, Real Madrid yönetimi Arda Güler'i kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Haberde, Real Madrid'in Dani Ceballos ile Arda Güler arasında bir tercih yapması durumunda, kiralık olarak takımdan ayrılacak ismin Arda Güler olacağı öne sürüldü.

'Ceballos kalır, Arda gider'

Bu kararın arkasında yatan nedenlerden biri ise Toni Kroos'un emeklilik kararı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Kroos'un yerini Ceballos'un doldurabileceğini düşünüyor. Ancelotti'nin Ceballos'a güvenmesi, Arda Güler'in kiralık olarak gönderilme ihtimalini artırıyor.

'İhtimal dışı değil'

TodoFichajes, "Elimizdeki bilgilere göre Arda Güler'in kiralık olarak takımdan ayrılması ihtimal dışı değil, Ancelotti Ceballos'a güveniyor" şeklinde bir açıklamada bulundu. Ceballos'un da menajerine gelen teklifleri kabul etmemesi yönünde talimat verdiği belirtildi. Haberde, son tercihin Arda Güler'in kiralanması olacağı vurgulandı.

Performansı dikkat çekiyor

İspanya La Liga'nın son haftalarında forma şansı bulan ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiren milli yıldız Arda Güler, performansıyla taraftarların ve futbol otoritelerinin beğenisini kazandı. Ancak bu performans, genç oyuncunun takımda kalmasını garanti altına alamamış gibi görünüyor.
Real Madrid taraftarları ve futbol kamuoyu, bu iddiaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merakla bekliyor. Arda Güler'in geleceği hakkında yapılacak resmi açıklamalar, transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri olmaya aday.
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
SPOR
Dursun Özbek canlı yayında transferlerini açıkladı
07:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала