https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/ispanya-bunu-konusuyor-real-madridde-ortaligi-karistiran-biri-gidecekse-arda-guler-gider-iddiasi-1084748167.html

İspanya bunu konuşuyor: Real Madrid'de ortalığı karıştıran 'Biri gidecekse Arda Güler gider' iddiası

İspanya bunu konuşuyor: Real Madrid'de ortalığı karıştıran 'Biri gidecekse Arda Güler gider' iddiası

Sputnik Türkiye

Real Madrid'de son haftalarda sergilediği muhteşem performansla dikkatleri çeken Arda Güler hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T07:46+0300

2024-06-12T07:46+0300

2024-06-12T07:46+0300

spor

ispanya

gazete

iddia

futbol

arda güler

real madrid

transfer

carlo ancelotti

toni kroos

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İspanyol spor haber sitesi TodoFichajes'in haberine göre, Real Madrid yönetimi Arda Güler'i kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Haberde, Real Madrid'in Dani Ceballos ile Arda Güler arasında bir tercih yapması durumunda, kiralık olarak takımdan ayrılacak ismin Arda Güler olacağı öne sürüldü.'Ceballos kalır, Arda gider'Bu kararın arkasında yatan nedenlerden biri ise Toni Kroos'un emeklilik kararı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Kroos'un yerini Ceballos'un doldurabileceğini düşünüyor. Ancelotti'nin Ceballos'a güvenmesi, Arda Güler'in kiralık olarak gönderilme ihtimalini artırıyor.'İhtimal dışı değil'TodoFichajes, "Elimizdeki bilgilere göre Arda Güler'in kiralık olarak takımdan ayrılması ihtimal dışı değil, Ancelotti Ceballos'a güveniyor" şeklinde bir açıklamada bulundu. Ceballos'un da menajerine gelen teklifleri kabul etmemesi yönünde talimat verdiği belirtildi. Haberde, son tercihin Arda Güler'in kiralanması olacağı vurgulandı.Performansı dikkat çekiyorİspanya La Liga'nın son haftalarında forma şansı bulan ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiren milli yıldız Arda Güler, performansıyla taraftarların ve futbol otoritelerinin beğenisini kazandı. Ancak bu performans, genç oyuncunun takımda kalmasını garanti altına alamamış gibi görünüyor.Real Madrid taraftarları ve futbol kamuoyu, bu iddiaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merakla bekliyor. Arda Güler'in geleceği hakkında yapılacak resmi açıklamalar, transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri olmaya aday.

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