https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/turkiye-rusya-ve-cinin-ortak-kurdugu-uluslararasi-ay-bilim-istasyonuna-basvurdu--1082573727.html

Türkiye, Rusya ve Çin'in ortak kurduğu Uluslararası Ay Bilim İstasyonu'na başvurdu

Türkiye, Rusya ve Çin'in ortak kurduğu Uluslararası Ay Bilim İstasyonu'na başvurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü müdürü, Türkiye'nin Rusya ve Çin tarafından kurulan yeni uluslararası ay istasyonuna katılmak için... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T12:21+0300

2024-04-08T12:21+0300

2024-04-08T13:03+0300

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türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

ay

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş)

uzay aracı

rusya federal uzay ajansı roscosmos

uluslararası uzay istasyonu (uui)

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Türkiye, Rusya ve Çin tarafından kurulan Uluslararası Ay Bilim İstasyonu'na başvurdu. 'Rusya Yörünge İstasyonu' olarak bilinen ve Rosatom tarafından 2027 - 2032 yıllarında uzayda yörüngeye konuşlandırılması beklenen proje, Rusya ve Çin'in ortak uzay çalışmalarını yürütmesini sağlayacak. Rusya ve Çin uzayda Ay Üssü kurmak için 2020'de anlaşmıştı 12 Şubat 2020'de Rusya hükümetinin Roscosmos'un Çin Ulusal Uzay İdaresi'yle Uluslararası Bilimsel Ay İstasyonu'nun kurulmasını öngören bir mutabakat zaptı imzalanması önerisini kabul edilmişti.Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, mutabakat zaptının, Ay'ın ve derin uzayın keşfine ilişkin ortak veri merkezinin kurulmasında iki kurum arasında işbirliği yapılmasını öngören anlaşma uyarınca hazırlandığını söylemişti.Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü müdürü, Türkiye'nin de bu projeye başvurduğunu açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20201127/rusya-2025ten-sonra-kendi-uzay-istasyonu-icin-uluslararasi-uzay-istasyonundan-vazgecebilir-1043299503.html

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rusya, türkiye, uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), ay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş), uzay aracı, rusya federal uzay ajansı roscosmos, uluslararası uzay istasyonu (uui)