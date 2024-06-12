https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/turk-silahli-kuvvetleri-personel-kanunu-tbmmde-kabul-edildi-1084778584.html
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu TBMM'de kabul edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu TBMM'de kabul edildi
Sputnik Türkiye
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T23:04+0300
2024-06-12T23:04+0300
2024-06-12T23:16+0300
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türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu TBMM'de kabul edildi
23:04 12.06.2024 (güncellendi: 23:16 12.06.2024)
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.