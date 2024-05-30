https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/tbmmde-kabul-edildi-tsk-personeline-tiktok-yasagi-geldi-1084350907.html
TBMM'de kabul edildi: TSK personeline TikTok yasağı geldi
TBMM'de kabul edildi: TSK personeline TikTok yasağı geldi
Sputnik Türkiye
TSK personeline TikTok kullanımını yasaklayan kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T15:12+0300
2024-05-30T15:12+0300
2024-05-30T15:12+0300
türkiye
tiktok
tbmm
yasak
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi. Kabul edilen teklife göre, TSK personeline "TikTok" yasağı gelmesinin yanında şunlar da yer aldı:1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası Yüksek Askeri Şura kararı ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak.Teklife göre, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, astsubay meslek yüksekokullarında eğitim ve öğrenim gören öğrencilerin sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç diğer nedenler ile çıkarılanlara, personel ve amortisman giderleri, ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri ile öğrenci harçlıklarının tamamı ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri hariç, devlet tarafından yapılan masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanan tutarın iki katı olarak ödetilecek.Astsubay meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerden, disiplinsizlik nedeniyle askeri öğrencilikten çıkarılmasına karar verilenler de hesaplanacak tazminat miktarının dört katını ödeyecek.Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmaların denetimi, daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak.Milli Savunma Bakanlığının, TSK'nin modernizasyonu, savunma sanayisinin geliştirilmesi, araştırma ve geliştirme hizmetlerinde kullanılacak özel gelirleri karşılığında tahsis edilen ödeneğin yetersiz kalması halinde ödenek ekleme yetkisi Cumhurbaşkanına verilecek.Sözleşmeli erbaş ve erlerin kadroları ile uzman erbaşlığa geçiş işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/tiktok-canli-yayindan-para-kazananlar-icin-yeni-duzenleme-getirecek-1084131426.html
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tiktok, tbmm, yasak, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
tiktok, tbmm, yasak, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
TBMM'de kabul edildi: TSK personeline TikTok yasağı geldi
TSK personeline TikTok kullanımını yasaklayan kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.
Kabul edilen teklife göre, TSK personeline "TikTok" yasağı gelmesinin yanında şunlar da yer aldı:
1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası Yüksek Askeri Şura kararı ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak.
Teklife göre, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, astsubay meslek yüksekokullarında eğitim ve öğrenim gören öğrencilerin sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç diğer nedenler ile çıkarılanlara, personel ve amortisman giderleri, ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri ile öğrenci harçlıklarının tamamı ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri hariç, devlet tarafından yapılan masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanan tutarın iki katı olarak ödetilecek.
Astsubay meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerden, disiplinsizlik nedeniyle askeri öğrencilikten çıkarılmasına karar verilenler de hesaplanacak tazminat miktarının dört katını ödeyecek.
Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmaların denetimi, daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak.
Milli Savunma Bakanlığının, TSK'nin modernizasyonu, savunma sanayisinin geliştirilmesi, araştırma ve geliştirme hizmetlerinde kullanılacak özel gelirleri karşılığında tahsis edilen ödeneğin yetersiz kalması halinde ödenek ekleme yetkisi Cumhurbaşkanına verilecek.
Sözleşmeli erbaş ve erlerin kadroları ile uzman erbaşlığa geçiş işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.