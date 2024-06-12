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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/temmuz-ayinda-sigara-fiyatlarina-dev-zam-geliyor-en-ucuz-olani-66-tlyi-asacak-1084750251.html
Temmuz ayında sigara fiyatlarına dev zam geliyor: En ucuz olanı 66 TL'yi aşacak
Temmuz ayında sigara fiyatlarına dev zam geliyor: En ucuz olanı 66 TL'yi aşacak
Sputnik Türkiye
Son dönemde sigaraya peş peşe zamlar yapılmış olsa da asıl büyük zam Temmuz ayında geliyor. Yapılan açıklamalara göre, Temmuz ayında sigara fiyatlarına... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T08:52+0300
2024-06-12T08:52+0300
sigara
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ekonomi
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
üfe
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zam
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Geçen haftalarda sigara fiyatlarına 3 TL'lik zam eklenmişti. Bu zam birçok marka için geçerli oldu. Ancak yapılan son açıklamalar, Temmuz ayında daha büyük bir zammın geleceğini gösteriyor. Bu yeni zam, sigara fiyatlarını önemli ölçüde artıracak ve tüketicilerin bütçesini daha da zorlayacak.ÖTV artışı ve ÜFE etkisiHer yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), sigara ve alkollü ürünlerdeki fiyat artışlarını doğrudan etkiliyor. 2023 yılının ilk beş ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 17.87 olarak açıklanmıştı. Uzmanlar, yılın ikinci yarısında ÜFE artışının yüzde 20'nin üzerinde olacağını ve bunun sigara fiyatlarına yansıyacağını öngörüyor.10 TL'lik vergi artışıMevcut durumda sigara üzerinden alınan maktu vergi, paket başına 1.4249 TL seviyesinde bulunuyor. Bu, 20 sigaralık bir pakette toplamda 28.5 TL'ye denk geliyor. Eğer yüzde 20'lik bir vergi artışı yapılırsa, bu rakam 34.2 TL'ye yükselecek. Ayrıca mevcut ek maktu vergi 4.8 TL iken, yüzde 20'lik bir artış sonrasında 5.8 TL'ye ulaşacak. Bu hesaplamalar ışığında sigaranın perakende satış fiyatının 60 TL'nin altında kalmayacağı tahmin ediliyor. Zaten piyasadaki en ucuz sigara 56 TL olduğu için, 10 TL'lik bir vergi artışı sonucunda fiyatın 66 TL'ye çıkması bekleniyor.Tüketiciler i̇çin daha zorlayıcı bir dönem yoldaBu zamlar, sigara tüketicileri için maliyetleri artıracak ve bütçelerini zorlayacak. Özellikle düşük gelirli tüketiciler, artan fiyatlardan daha fazla etkilenecek. Bu durum, sigara tüketimini azaltma politikalarının bir parçası olarak değerlendirilebilir, ancak tüketiciler üzerindeki mali baskıyı da artıracaktır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/cinli-araclara-yuzde-40-ek-vergi-yolda-araba-fiyatlarina-ne-kadar-zam-gelecek-en-ucuzu-hangisi-1084748498.html
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sigara zammı, temmuz 2023 sigara fiyatları, ötv artışı, üfe etkisi, en ucuz sigara fiyatı, sigara fiyat artışı, tüketici bütçesi, sigara tüketimi, sigara zam, sigara zammı, sigara zammı 2024, sigara fiyatları, güncel sigara fiyatları, son dakika sigara fiyatları, son dakika zam haberi, zam haberi, 2024 zamları

Temmuz ayında sigara fiyatlarına dev zam geliyor: En ucuz olanı 66 TL'yi aşacak

08:52 12.06.2024
© AAsigara
sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© AA
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Son dönemde sigaraya peş peşe zamlar yapılmış olsa da asıl büyük zam Temmuz ayında geliyor. Yapılan açıklamalara göre, Temmuz ayında sigara fiyatlarına yapılacak olan zam ile en ucuz sigara 66 TL olacak.
Geçen haftalarda sigara fiyatlarına 3 TL'lik zam eklenmişti. Bu zam birçok marka için geçerli oldu. Ancak yapılan son açıklamalar, Temmuz ayında daha büyük bir zammın geleceğini gösteriyor. Bu yeni zam, sigara fiyatlarını önemli ölçüde artıracak ve tüketicilerin bütçesini daha da zorlayacak.

ÖTV artışı ve ÜFE etkisi

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), sigara ve alkollü ürünlerdeki fiyat artışlarını doğrudan etkiliyor. 2023 yılının ilk beş ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 17.87 olarak açıklanmıştı. Uzmanlar, yılın ikinci yarısında ÜFE artışının yüzde 20'nin üzerinde olacağını ve bunun sigara fiyatlarına yansıyacağını öngörüyor.

10 TL'lik vergi artışı

Mevcut durumda sigara üzerinden alınan maktu vergi, paket başına 1.4249 TL seviyesinde bulunuyor. Bu, 20 sigaralık bir pakette toplamda 28.5 TL'ye denk geliyor. Eğer yüzde 20'lik bir vergi artışı yapılırsa, bu rakam 34.2 TL'ye yükselecek. Ayrıca mevcut ek maktu vergi 4.8 TL iken, yüzde 20'lik bir artış sonrasında 5.8 TL'ye ulaşacak. Bu hesaplamalar ışığında sigaranın perakende satış fiyatının 60 TL'nin altında kalmayacağı tahmin ediliyor. Zaten piyasadaki en ucuz sigara 56 TL olduğu için, 10 TL'lik bir vergi artışı sonucunda fiyatın 66 TL'ye çıkması bekleniyor.

Tüketiciler i̇çin daha zorlayıcı bir dönem yolda

Bu zamlar, sigara tüketicileri için maliyetleri artıracak ve bütçelerini zorlayacak. Özellikle düşük gelirli tüketiciler, artan fiyatlardan daha fazla etkilenecek. Bu durum, sigara tüketimini azaltma politikalarının bir parçası olarak değerlendirilebilir, ancak tüketiciler üzerindeki mali baskıyı da artıracaktır.
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