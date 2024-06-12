https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/tabelalar-tekrar-degisiyor-akaryakit-fiyatlarina-bu-gece-zam-geliyor-1084754654.html

Tabelalar tekrar değişiyor: Akaryakıt fiyatlarına bu gece zam geliyor

Tabelalar tekrar değişiyor: Akaryakıt fiyatlarına bu gece zam geliyor

Sputnik Türkiye

Akaryakıt sektöründe önemli bir gelişme yaşanıyor. Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde zam yapılacak. Benzinde ise fiyat... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T10:40+0300

2024-06-12T10:40+0300

2024-06-12T10:41+0300

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Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 1 lira 34 kuruşluk bir zam yapılacak. Ancak bu gece benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak.Yapılacak zamla birlikte, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.62 TL'ye, Ankara'da 41.60 TL'ye, İzmir'de ise 41.99 TL'ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da TL, Ankara'da 41.21 TL, İzmir'de ise 41.47 TL seviyesinde bulunuyor.Ancak fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle, sürücülerin akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeleri önem taşıyor.

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