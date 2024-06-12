https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/tabelalar-tekrar-degisiyor-akaryakit-fiyatlarina-bu-gece-zam-geliyor-1084754654.html
Tabelalar tekrar değişiyor: Akaryakıt fiyatlarına bu gece zam geliyor
Tabelalar tekrar değişiyor: Akaryakıt fiyatlarına bu gece zam geliyor
Sputnik Türkiye
Akaryakıt sektöründe önemli bir gelişme yaşanıyor. Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde zam yapılacak. Benzinde ise fiyat... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T10:40+0300
2024-06-12T10:40+0300
2024-06-12T10:41+0300
akaryakıt
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Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 1 lira 34 kuruşluk bir zam yapılacak. Ancak bu gece benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak.Yapılacak zamla birlikte, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.62 TL'ye, Ankara'da 41.60 TL'ye, İzmir'de ise 41.99 TL'ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da TL, Ankara'da 41.21 TL, İzmir'de ise 41.47 TL seviyesinde bulunuyor.Ancak fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle, sürücülerin akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeleri önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/temmuz-ayinda-sigara-fiyatlarina-dev-zam-geliyor-en-ucuz-olani-66-tlyi-asacak-1084750251.html
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Tabelalar tekrar değişiyor: Akaryakıt fiyatlarına bu gece zam geliyor
10:40 12.06.2024 (güncellendi: 10:41 12.06.2024)
Akaryakıt sektöründe önemli bir gelişme yaşanıyor. Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde zam yapılacak. Benzinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 1 lira 34 kuruşluk bir zam yapılacak. Ancak bu gece benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak.
Yapılacak zamla birlikte, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.62 TL'ye, Ankara'da 41.60 TL'ye, İzmir'de ise 41.99 TL'ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da TL, Ankara'da 41.21 TL, İzmir'de ise 41.47 TL seviyesinde bulunuyor.
Ancak fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle, sürücülerin akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeleri önem taşıyor.