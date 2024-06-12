https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/sosyal-medyada-tepki-toplamisti-adanada-kaldirima-dizilen-koyunlari-art-arda-kesen-kasap-kapatildi-1084768790.html

Sosyal medyada tepki toplamıştı: Adana'da kaldırıma dizilen koyunları art arda kesen kasap kapatıldı

Sosyal medyada tepki toplamıştı: Adana'da kaldırıma dizilen koyunları art arda kesen kasap kapatıldı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Seyhan ilçesindeki gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan kasabın kapatıldığını ve iş yeri... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T17:39+0300

2024-06-12T17:39+0300

2024-06-12T17:58+0300

adana

kasap

sosyal medya

türkiye

ceza

hijyen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0c/1084770879_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_09299cc61baf96f80b4531201a1a0bbb.jpg

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntülerin asla kabul edilebilir olmadığını belirtti.Konuyla ilgili Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını belirten Yumaklı, "İşletmeye cezai işlem uygulandı. Hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi. Olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.Adana'da bir kasap dükkanı önündeki kaldırıma dizilen koyunların art arda kesildiği görüntüler, sosyal medyada yer almıştı.İş yeri sahibine 148 bin 997 lira ceza kesildiGörüntülerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükşehir ve Seyhan Belediyesi zabıta görevlilerinin, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki kasaba giderek incelemelerde bulunduğu ve iş yerinin sahibi İ.H.Ş'ye (19) "kaçak hayvan kesimi" ve "kaldırım işgali" yaptığı gerekçesiyle 148 bin 997 lira ceza kesildiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/jandarma-duvarina-idrarini-yapana-sahsa-3-yil-hapis-istemi-baska-carem-yoktu-1084769369.html

adana

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, kasap, sosyal medya, ceza, hijyen