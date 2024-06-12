https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/sosyal-medyada-tepki-toplamisti-adanada-kaldirima-dizilen-koyunlari-art-arda-kesen-kasap-kapatildi-1084768790.html
Sosyal medyada tepki toplamıştı: Adana'da kaldırıma dizilen koyunları art arda kesen kasap kapatıldı
Sosyal medyada tepki toplamıştı: Adana'da kaldırıma dizilen koyunları art arda kesen kasap kapatıldı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Seyhan ilçesindeki gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan kasabın kapatıldığını ve iş yeri... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T17:39+0300
2024-06-12T17:39+0300
2024-06-12T17:58+0300
adana
kasap
sosyal medya
türkiye
ceza
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntülerin asla kabul edilebilir olmadığını belirtti.Konuyla ilgili Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını belirten Yumaklı, "İşletmeye cezai işlem uygulandı. Hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi. Olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.Adana'da bir kasap dükkanı önündeki kaldırıma dizilen koyunların art arda kesildiği görüntüler, sosyal medyada yer almıştı.İş yeri sahibine 148 bin 997 lira ceza kesildiGörüntülerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükşehir ve Seyhan Belediyesi zabıta görevlilerinin, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki kasaba giderek incelemelerde bulunduğu ve iş yerinin sahibi İ.H.Ş'ye (19) "kaçak hayvan kesimi" ve "kaldırım işgali" yaptığı gerekçesiyle 148 bin 997 lira ceza kesildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/jandarma-duvarina-idrarini-yapana-sahsa-3-yil-hapis-istemi-baska-carem-yoktu-1084769369.html
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adana, kasap, sosyal medya, ceza, hijyen
Sosyal medyada tepki toplamıştı: Adana'da kaldırıma dizilen koyunları art arda kesen kasap kapatıldı
17:39 12.06.2024 (güncellendi: 17:58 12.06.2024)
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Seyhan ilçesindeki gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan kasabın kapatıldığını ve iş yeri sahibine 148 bin 997 lira ceza verildiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntülerin asla kabul edilebilir olmadığını belirtti.
Konuyla ilgili Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını belirten Yumaklı, "İşletmeye cezai işlem uygulandı. Hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi. Olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.
Adana'da bir kasap dükkanı önündeki kaldırıma dizilen koyunların art arda kesildiği görüntüler, sosyal medyada yer almıştı.
İş yeri sahibine 148 bin 997 lira ceza kesildi
Görüntülerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükşehir ve Seyhan Belediyesi zabıta görevlilerinin, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki kasaba giderek incelemelerde bulunduğu ve iş yerinin sahibi İ.H.Ş'ye (19) "kaçak hayvan kesimi" ve "kaldırım işgali" yaptığı gerekçesiyle 148 bin 997 lira ceza kesildiği öğrenildi.