https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/jandarma-duvarina-idrarini-yapana-sahsa-3-yil-hapis-istemi-baska-carem-yoktu-1084769369.html

Jandarma duvarına idrarını yapana şahsa 3 yıl hapis istemi: 'Başka çarem yoktu'

Jandarma duvarına idrarını yapana şahsa 3 yıl hapis istemi: 'Başka çarem yoktu'

Sputnik Türkiye

Aksaray’da jandarma komutanlığına giden bir kişi jandarmanın duvarına idrarını yaptı. Daha sonra nöbetçi asker durumu fark edip tutanak tuttu ve durumu... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T17:31+0300

2024-06-12T17:31+0300

2024-06-12T17:31+0300

yaşam

jandarma

idrar

hapis istemi

aksaray

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Sözcü’de yer alan habere göre, Aksaray’da fayans ustası olarak çalışan 19 yaşındaki P.K. 16 Nisan günü trafik kazası geçiren bir arkadaşını görmek için il jandarma komutanlığına gitti. Ardından karakol nizamiyesi çıkışında idrarını park halindeki bir aracın bulunduğu yerdeki duvara yaptı.Olayı gören nöbetçi er durumu üstlerine bildirdi.Nöbetçi Astsubay R.G.’de durumu derhal savcılığa bildirince savcılığın talimatı üzerine Jandarma Komutanlığı binasının duvarına işeyen P.K polis tarafından yakalandı."Başka çarem yoktu''Emniyette sorguya alınan P.K. ifadesinde, “Polis merkezinde hakkımda isnat edilen suçlamalar hakkında bilgi sahibi oldum. İfademi avukat talebim olmadan vermek istiyorum. Fayans ustası olarak çalışıyorum. Olay günü trafik kazası geçiren arkadaşını görebilmek için İl Jandarma Komutanlığına gittim. Jandarma Komutanlığı nizamiye girişinde sıkıştım. Etrafıma bakındım ama tuvaletimi yapacak yakın bir yer bulamadım. Ben köyde oturduğum için il merkezini fazla bilmiyorum. Ben de o anki durumumdan kaynaklı sıkıştığım için idrarımı il jandarma karakolunun duvarına yaptım. Bu olaydan dolayı çok pişmanım, anlatacaklarım bunlardan ibarettir” dedi.''İdrarını yaparken gördüm''Komutanlığın 2 No’lu nizamiye girişinde nöbet tutan er F. A.’nın da tanık olarak ifadesi alındı.Nöbetçi er ifadesinde, “Ben Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’nda er olarak görev yapmaktayım. Olay günü benden sorumlu olan komutanım R.G. ile birlikte iş takibi için nizamiye kapısından çıktığımız esnada P.K. isimli şahsın 2 No’lu nizamiye karakolu girişinde sırtı bize dönük vaziyette İl Jandarma Komutanlığına ait duvara idrarını yaptığını gördüm. Komutanım ile birlikte şahsın yanına giderek yaptığı hareketin doğru olmadığını söyledik. Komutanım da kendisine yolun hemen karşısındaki petrol istasyonuna giderek tuvaletini yapabileceğini, idrarını duvara yapmasının doğru olmadığını söyledi. P.K. da her ikimizden özür diledi. Daha sonra şahıs hakkında işlem yapmak için komutanım ile birlikte Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’na gittik. Adliyede nöbetçi savcıya gerekli bilgileri verdikten sonra yapılan telefon görüşmesi sonrasında P.K. hakkında gerekli işlemlerin yapılması için Aksaray Polis Merkez Amirliğine geldik. Olayla ilgili anlatacaklarım bunlardan ibarettir” dedi.''Yanına giderek yaptığının doğru olmadığı şeklinde kendisini uyardım''Nöbetçi karakol komutanı R.G. ise polise verdiği ifadesinde, “Bende Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’nda olay günü nöbetçi personel işlem astsubayı olarak görev yapıyordum. Olay günü P. K.’nın sırtı bana dönük vaziyette komutanlığın duvarına idrarını yaparken gördüm. Yanına giderek yaptığının doğru olmadığı şeklinde kendisini uyardım. O da benden özür diledi. Daha sonra hakkında resmi işlem yapılması için Merkez Komutanlığına gittik. Nöbetçi savcıyı bilgilendirdikten sonra da polis merkezine şikayette bulunmak için geldik” dedi.''Duvarın idrar nedeniyle ıslak olduğunu gösteren fotoğraflar delil olarak dosyaya eklendi''Polis hazırladığı fezlekeye olay yerini gören ve duvarın idrar nedeniyle ıslak olduğunu gösteren duvarın fotoğraflarını delil olarak dosyaya ekledikten sonra evrakı Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.İdrar yaptığı için hakkında soruşturma başlatılan P.K, hakkında, TCK’nın 152/1-a maddesi uyarınca “Kamu malına zarar vermek” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle asliye ceza mahkemesine dava açıldı.İddianamede sanığın cezalandırılmasıyla birlikte TCK’nın 53/1 maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan (Seçme ve seçilme hakkı) yoksun bırakılması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/tahir-elci-davasinda-karar-1084768963.html

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jandarma, idrar, hapis istemi, aksaray