https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/samsunda-balikcilar-denizde-yuzen-kumes-yapti-yuzen-ordek-yumurtasi-degisik-olur-1084753207.html

Samsun'da balıkçılar denizde 'yüzen kümes' yaptı: 'Yüzen ördek yumurtası değişik olur'

Samsun'da balıkçılar denizde 'yüzen kümes' yaptı: 'Yüzen ördek yumurtası değişik olur'

Sputnik Türkiye

Samsun'da balıkçılar, yavru ördekleri için denize 'yüzen kümes' yaptı. Denizin ortasında yüzen kümeste yaşayan ördekler bölge sakinleri tarafından ilgi çekti. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T09:58+0300

2024-06-12T09:58+0300

2024-06-12T09:58+0300

yaşam

kümes

samsun

balık

balıkçı

atakum

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Samsun'un Atakum ilçesinde hayatlarını geçiren balıkçılar, hayvan beslemek için değişik bir yol seçtiler.Denizde ördek beslemek isteyen balıkçılar, yavru ördekleri korumak için denizde yüzen kümes icat ettiler.Palet, kasa, su bidonu ve tel kullanarak kümes yapan balıkçılar, 2 haftadır yavru ördeklere denizin içindeki yüzen kümeste besliyorlar.“Yüzen ördek yumurtası değişik olur”Denizde yüzen kümeste ördekleri izlemenin kendisine mutluluk verdiğini ifade eden 74 yaşındaki balıkçı K.A “Biz denizde, suda gezen kümeste ördeklerimizi besliyoruz. Yüzen kümes fikri aniden aklımıza geldi. Yüzen bir kümeste havuz sistemli bir kümes yaptık. İnsanların böyle konforları var da hayvanların ‘neden olmasın' dedik. Kümeste yem, su, gölgelik alan ve salma bölümü var. 10 adet yavru ördek mutlu bir şekilde yüzen kümeste yaşıyorlar. Denizin ortasında oldukları için zaten serin bir ortamdalar. 10 gün sonra da doğaya salacağız. Kümesteki ördekler yabani değil evcil ördekler. Yüzen kümesi palet, sandık, bidondan yaptık. 3 kişi kısa bir sürede kümesi tamamladık. Doğa insanı olduğum için denizde yüzen kümeste ördekleri görünce zevk alıyorum. Yavrularımız hemen hemen 2 aylık. Yumurtalarını da kimseye vermeyeceğiz, kendimiz de almayacağız. İsterlerse yatsınlar kendi yavrularını büyütsünler, beslesinler. Yüzen ördek yumurtasının da daha değişik olacağı kesin” dedi.Ayrıca, balıkçıların 10 gün sonra suya girmeye başlayacak ördekler için kümeste denize girmelerini sağlayacak bir alan oluşturacaklarını ve kümesin çatısına da gölge oluşturması için şemsiye monte edecekleri belirtildi.

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