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İstanbul'da belirli meydanlara serinleme noktaları geliyor
İstanbul'da belirli meydanlara serinleme noktaları geliyor
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Belediyesi aşırı sıcak havalara karşı ilçenin belirli bölgelerine serinleme noktaları kurma kararı aldı. Ek olarak, ilçenin belirli noktalarında... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T09:19+0300
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türkiye
beşiktaş
serinleme noktası
sıcaklık
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Yurdun dört bir yanında aşırı sıcaklıklar artarken, sıcak havalara karşı serinlemek amacıyla alternatif önlemler kapsamında serinleme noktaları kurulması kararı alındı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat söz konusu proje hakkında, ''Beşiktaş Belediyesi olarak bu acil duruma karşı hazırladığımız eylem planını ve sağlığınız için uzmanlarımızın hazırladığı önerileri paylaşmak istiyorum. Yüksek sıcaklıklar vücudumuzun ısı kontrol sistemini derinden etkiliyor. Bu durumu kontrol altında tutmak amacıyla daha fazla sıvıya ihtiyaç duyacağız. Bu sebeple; yarından itibaren vatandaşlarımızın yoğun kullandığı Ortaköy Meydanı, Barbaros Meydanı, Köyiçi Meydanı ve Levent Meydanı'nda kurulacak stantlar ile saat 11 ile 15 arasında ücretsiz su ve limonata dağıtımı sağlanacak.'' ifadesini kullandı.Akpolat sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizi ve dünyayı derinden etkileyen bir iklim krizi ile karşı karşıya olduğumuz bir gerçeklik. İklim değişikliği bizleri daha fazla sıcak hava dalgası ile karşı karşıya bırakırken, bu durum sağlığımız üzerinde olumsuz etkilere yol açıyor. Verilere göre, yeni bir sıcak hava dalgası ile karşı karşıyayız.''''Can dostlarımız için daha önceden parklarımıza konulan sular ilgili müdürlüğümüz tarafından düzenli olarak kontrol edilecek ve değişim sağlanacak. Siz değerli vatandaşlarımızdan ricamız, güneş ışığının dik geldiği ve sıcaklıkların en yüksek seviyeye ulaştığı saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanız, sizlerin sağlığı ve yaşam kalitesi bizler için çok değerlidir. Tam bir iş birliği ve dayanışma haliyle bu zor zamanların üstesinden geleceğiz.'' dedi.
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beşiktaş, serinleme noktası, sıcaklık, istanbul, barbaros bulvarı, ortaköy, rıza akpolat
beşiktaş, serinleme noktası, sıcaklık, istanbul, barbaros bulvarı, ortaköy, rıza akpolat

İstanbul'da belirli meydanlara serinleme noktaları geliyor

09:19 12.06.2024
© AAsıcak hava, serinleme
sıcak hava, serinleme - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© AA
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Beşiktaş Belediyesi aşırı sıcak havalara karşı ilçenin belirli bölgelerine serinleme noktaları kurma kararı aldı. Ek olarak, ilçenin belirli noktalarında ücretsiz limonata ve su dağıtılacağı açıklandı.
Yurdun dört bir yanında aşırı sıcaklıklar artarken, sıcak havalara karşı serinlemek amacıyla alternatif önlemler kapsamında serinleme noktaları kurulması kararı alındı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat söz konusu proje hakkında, ''Beşiktaş Belediyesi olarak bu acil duruma karşı hazırladığımız eylem planını ve sağlığınız için uzmanlarımızın hazırladığı önerileri paylaşmak istiyorum. Yüksek sıcaklıklar vücudumuzun ısı kontrol sistemini derinden etkiliyor. Bu durumu kontrol altında tutmak amacıyla daha fazla sıvıya ihtiyaç duyacağız. Bu sebeple; yarından itibaren vatandaşlarımızın yoğun kullandığı Ortaköy Meydanı, Barbaros Meydanı, Köyiçi Meydanı ve Levent Meydanı'nda kurulacak stantlar ile saat 11 ile 15 arasında ücretsiz su ve limonata dağıtımı sağlanacak.'' ifadesini kullandı.
Akpolat sözlerine şöyle devam etti:
"Ülkemizi ve dünyayı derinden etkileyen bir iklim krizi ile karşı karşıya olduğumuz bir gerçeklik. İklim değişikliği bizleri daha fazla sıcak hava dalgası ile karşı karşıya bırakırken, bu durum sağlığımız üzerinde olumsuz etkilere yol açıyor. Verilere göre, yeni bir sıcak hava dalgası ile karşı karşıyayız.''
''Can dostlarımız için daha önceden parklarımıza konulan sular ilgili müdürlüğümüz tarafından düzenli olarak kontrol edilecek ve değişim sağlanacak. Siz değerli vatandaşlarımızdan ricamız, güneş ışığının dik geldiği ve sıcaklıkların en yüksek seviyeye ulaştığı saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanız, sizlerin sağlığı ve yaşam kalitesi bizler için çok değerlidir. Tam bir iş birliği ve dayanışma haliyle bu zor zamanların üstesinden geleceğiz.'' dedi.
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