Şoygu: Nükleer tatbikat, Batı'nın Kiev'e Rus topraklarını vurma izni vermesine bir yanıt
15:17 11.06.2024 (güncellendi: 15:19 11.06.2024)
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Batılı ülkeler Kİev'e tedarik ettikleri silahların Rus topraklarını vurmak için kullanılmasına peş peşe izin verirken Rusya, Batı'nın bu adımına nükleer tatbikatla karşılık veriyor.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya ve Belarus ordularının gerçekleştirdiği nükleer tatbikatın Kiev'e Rus topraklarını Batı silahlarıyla vurması için verilen izne bir yanıt olduğunun altını çizdi.
Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya demeç veren Şoygu, stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim içeren ve ikinci aşamasının başladığı duyurulan tatbikat hakkında açıklamalarda bulundu.
Şoygu, "Tatbikatımızın Kiev'deki terörist rejimin Batı tarafından desteklenmesine, NATO askerlerinin Ukrayna'daki çatışmalara aktif olarak katılmasına ve Kiev'e Rus sivil tesislerine füze saldırıları düzenlemesi için fiilen verilen izne gösterilen uygun bir tepki olduğunu anımsatmak isterim" dedi.
Şoygu, Rusya'nın nükleer tatbikatla NATO ülkelerinin Rus sınırları yakınındaki askeri potansiyellerini artırmasına da bir yanıt verdiğini vurguladı.
Rusya'nın stratejik olmayan nükleer kuvvetlerinin Birlik Devleti topraklarında gerçekleştirdiği tatbikata dünya toplumunun genel olarak ölçülü bir tepki gösterdiğine dikkat çeken Şoygu, "Dünyada giderek daha fazla ülke, uluslararası güvenlik alanındaki durumun kötüye gitmesine bizzat ABD'nin sorumsuz tavrının ve silah kontrol rejimlerini bozmaya yönelik eylemlerinin yol açtığını anlıyor" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya demeç veren Şoygu, stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim içeren ve ikinci aşamasının başladığı duyurulan tatbikat hakkında açıklamalarda bulundu.
Şoygu, "Tatbikatımızın Kiev'deki terörist rejimin Batı tarafından desteklenmesine, NATO askerlerinin Ukrayna'daki çatışmalara aktif olarak katılmasına ve Kiev'e Rus sivil tesislerine füze saldırıları düzenlemesi için fiilen verilen izne gösterilen uygun bir tepki olduğunu anımsatmak isterim" dedi.
Şoygu, Rusya'nın nükleer tatbikatla NATO ülkelerinin Rus sınırları yakınındaki askeri potansiyellerini artırmasına da bir yanıt verdiğini vurguladı.
Rusya'nın stratejik olmayan nükleer kuvvetlerinin Birlik Devleti topraklarında gerçekleştirdiği tatbikata dünya toplumunun genel olarak ölçülü bir tepki gösterdiğine dikkat çeken Şoygu, "Dünyada giderek daha fazla ülke, uluslararası güvenlik alanındaki durumun kötüye gitmesine bizzat ABD'nin sorumsuz tavrının ve silah kontrol rejimlerini bozmaya yönelik eylemlerinin yol açtığını anlıyor" ifadelerini kullandı.
Tatbikatta ikinci aşamaya başladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı’nın kararı uyarınca, stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin tatbikatının ikinci aşaması başladığını duyurmuştu.
Tatbikat sırasında, Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri birimlerine stratejik olmayan nükleer silahları savaş sırasında kullanma eğitimini içeren konuların işleneceği bildirilmişti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun 21 Mayıs 2024 tarihinde başlatttığı nükleer tatbikatın planlı bir faaliyet olduğunu ve bunda olağandışı bir şey bulunmadığını vurgulamıştı.
Tatbikat sırasında, Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri birimlerine stratejik olmayan nükleer silahları savaş sırasında kullanma eğitimini içeren konuların işleneceği bildirilmişti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun 21 Mayıs 2024 tarihinde başlatttığı nükleer tatbikatın planlı bir faaliyet olduğunu ve bunda olağandışı bir şey bulunmadığını vurgulamıştı.