https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-bin-835-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1084764821.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 835 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 835 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ilerleyişini sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde bin 835 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve 61 insansız hava aracını... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T14:38+0300

2024-06-12T14:38+0300

2024-06-12T14:35+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin bu sabah, Ukrayna savaş uçaklarına ve hava üslerine, yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerlerine, insansız botların üretim ve yerleştirme yerlerine, mühimmat ve patlayıcı depolarına yönelik hava ve kara konuşlu uzun menzilli hassas silahla ve insansız hava araçlarıyla grup saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. Altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 190 asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusu son bir günde 500 kadar asker kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşmanın iki karşı saldırısı püskürtürken 600 askeri etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi ve yedi karşı saldırıyı engelledi. Düşmanın kaybı 350 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşarak 115 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını vurdu.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçlerinin aktif eylemleri sonucu düşmanın kaybı 80 asker olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna ordusunun 9 adet ABD yapımı ATACMS füzesini, iki adet Fransa yapımı Hammer uçak bombasını, üç adet Olha füzesini ve 61 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/harekat-toplantisi-putin-savunma-bakani-belousov-ve-genelkurmay-baskani-gerasimovla-gorustu-1084760021.html

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