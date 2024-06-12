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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-bin-835-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1084764821.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 835 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 835 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ilerleyişini sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde bin 835 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve 61 insansız hava aracını... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T14:38+0300
2024-06-12T14:35+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
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Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin bu sabah, Ukrayna savaş uçaklarına ve hava üslerine, yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerlerine, insansız botların üretim ve yerleştirme yerlerine, mühimmat ve patlayıcı depolarına yönelik hava ve kara konuşlu uzun menzilli hassas silahla ve insansız hava araçlarıyla grup saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. Altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 190 asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusu son bir günde 500 kadar asker kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşmanın iki karşı saldırısı püskürtürken 600 askeri etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi ve yedi karşı saldırıyı engelledi. Düşmanın kaybı 350 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşarak 115 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını vurdu.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçlerinin aktif eylemleri sonucu düşmanın kaybı 80 asker olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna ordusunun 9 adet ABD yapımı ATACMS füzesini, iki adet Fransa yapımı Hammer uçak bombasını, üç adet Olha füzesini ve 61 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/harekat-toplantisi-putin-savunma-bakani-belousov-ve-genelkurmay-baskani-gerasimovla-gorustu-1084760021.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, askeri operasyon, ukrayna ordusu, hava savunma, insansız hava aracı, atacms füzeleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, askeri operasyon, ukrayna ordusu, hava savunma, insansız hava aracı, atacms füzeleri

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 835 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

14:38 12.06.2024
© Sputnik / ALEXANDER KRYAZHEV Rus Özel Kuvvetleri
Rus Özel Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© Sputnik / ALEXANDER KRYAZHEV
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Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ilerleyişini sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde bin 835 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve 61 insansız hava aracını (İHA) yok ettiği belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin bu sabah, Ukrayna savaş uçaklarına ve hava üslerine, yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerlerine, insansız botların üretim ve yerleştirme yerlerine, mühimmat ve patlayıcı depolarına yönelik hava ve kara konuşlu uzun menzilli hassas silahla ve insansız hava araçlarıyla grup saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. Altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 190 asker olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusu son bir günde 500 kadar asker kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşmanın iki karşı saldırısı püskürtürken 600 askeri etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi ve yedi karşı saldırıyı engelledi. Düşmanın kaybı 350 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşarak 115 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını vurdu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçlerinin aktif eylemleri sonucu düşmanın kaybı 80 asker olarak gerçekleşti.
Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna ordusunun 9 adet ABD yapımı ATACMS füzesini, iki adet Fransa yapımı Hammer uçak bombasını, üç adet Olha füzesini ve 61 insansız hava aracını engelledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
Ukrayna krizi
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