https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/rusya-disisleri-abd-ab-ulkelerini-rusya-ile-dogrudan-catismaya-surukluyor-1084778451.html

Rusya Dışişleri: ABD, AB ülkelerini Rusya ile doğrudan çatışmaya sürüklüyor

Rusya Dışişleri: ABD, AB ülkelerini Rusya ile doğrudan çatışmaya sürüklüyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin NATO bayrağı altında Avrupa Birliği (AB) ülkelerini Rusya ile doğrudan çatışmaya sürüklediğini belirtti. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T23:02+0300

2024-06-12T23:02+0300

2024-06-12T23:02+0300

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jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

çatışma

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Kiev'e silah tedarikinin ittifak üyeleri için zorunlu hale geleceği yönündeki açıklamasına dikkat çekerek ABD’nin NATO bayrağı altında AB ülkelerini Rusya ile doğrudan çatışmaya sürüklediğini vurguladı.Zaharova, “Peki AB ülkeleri Washington’un kendilerini NATO bayrağı altında Rusya ile doğrudan çatışmaya sürüklediğini anlıyor mu? Batı kamuoyuna histerik bir şekilde Rusya’nın sözde ‘Batılı ülkelere yönelik kaçınılmaz saldırısı’ tezinin pompalanması tek bir anlama geliyor. Biden yönetiminin hem kendi hükümetini hem de Amerikan ekonomisini çöküşten korumak için Avrupa kıtasında daha fazla kan dökülmesine ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.Rusya, Batı’nın Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Moskova, daha önce NATO ülkelerine Kiev’e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin ‘ateşle oynadığını’ belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini vurgulamıştı.Kremlin ise Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının görüşmelere yardımcı olmadığını ve olumsuz etkiye sahip olacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/fransiz-siyasetci-rusyaya-nato-silahlariyla-yapilacak-saldirilar-catismayi-kontrolden-cikarir-1084512137.html

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