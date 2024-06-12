https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/rusya-disisleri-abd-ab-ulkelerini-rusya-ile-dogrudan-catismaya-surukluyor-1084778451.html
Rusya Dışişleri: ABD, AB ülkelerini Rusya ile doğrudan çatışmaya sürüklüyor
Rusya Dışişleri: ABD, AB ülkelerini Rusya ile doğrudan çatışmaya sürüklüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin NATO bayrağı altında Avrupa Birliği (AB) ülkelerini Rusya ile doğrudan çatışmaya sürüklediğini belirtti. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T23:02+0300
2024-06-12T23:02+0300
2024-06-12T23:02+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Kiev'e silah tedarikinin ittifak üyeleri için zorunlu hale geleceği yönündeki açıklamasına dikkat çekerek ABD’nin NATO bayrağı altında AB ülkelerini Rusya ile doğrudan çatışmaya sürüklediğini vurguladı.Zaharova, “Peki AB ülkeleri Washington’un kendilerini NATO bayrağı altında Rusya ile doğrudan çatışmaya sürüklediğini anlıyor mu? Batı kamuoyuna histerik bir şekilde Rusya’nın sözde ‘Batılı ülkelere yönelik kaçınılmaz saldırısı’ tezinin pompalanması tek bir anlama geliyor. Biden yönetiminin hem kendi hükümetini hem de Amerikan ekonomisini çöküşten korumak için Avrupa kıtasında daha fazla kan dökülmesine ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.Rusya, Batı’nın Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Moskova, daha önce NATO ülkelerine Kiev’e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin ‘ateşle oynadığını’ belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini vurgulamıştı.Kremlin ise Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının görüşmelere yardımcı olmadığını ve olumsuz etkiye sahip olacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/fransiz-siyasetci-rusyaya-nato-silahlariyla-yapilacak-saldirilar-catismayi-kontrolden-cikarir-1084512137.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, çatışma
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, çatışma
Rusya Dışişleri: ABD, AB ülkelerini Rusya ile doğrudan çatışmaya sürüklüyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin NATO bayrağı altında Avrupa Birliği (AB) ülkelerini Rusya ile doğrudan çatışmaya sürüklediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Kiev'e silah tedarikinin ittifak üyeleri için zorunlu hale geleceği yönündeki açıklamasına dikkat çekerek ABD’nin NATO bayrağı altında AB ülkelerini Rusya ile doğrudan çatışmaya sürüklediğini vurguladı.
Zaharova, “Peki AB ülkeleri Washington’un kendilerini NATO bayrağı altında Rusya ile doğrudan çatışmaya sürüklediğini anlıyor mu? Batı kamuoyuna histerik bir şekilde Rusya’nın sözde ‘Batılı ülkelere yönelik kaçınılmaz saldırısı’ tezinin pompalanması tek bir anlama geliyor. Biden yönetiminin hem kendi hükümetini hem de Amerikan ekonomisini çöküşten korumak için Avrupa kıtasında daha fazla kan dökülmesine ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
Rusya, Batı’nın Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Moskova, daha önce NATO ülkelerine Kiev’e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin ‘ateşle oynadığını’ belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini vurgulamıştı.
Kremlin ise Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının görüşmelere yardımcı olmadığını ve olumsuz etkiye sahip olacağını ifade etmişti.