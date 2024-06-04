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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/fransiz-siyasetci-rusyaya-nato-silahlariyla-yapilacak-saldirilar-catismayi-kontrolden-cikarir-1084512137.html
Fransız siyasetçi: Rusya’ya NATO silahlarıyla yapılacak saldırılar çatışmayı kontrolden çıkarır
Fransız siyasetçi: Rusya’ya NATO silahlarıyla yapılacak saldırılar çatışmayı kontrolden çıkarır
Sputnik Türkiye
Fransız siyasetçi Lellouche, NATO silahlarıyla Rusya topraklarına olası saldırıların çatışmayı kontrolden çıkaracağı uyarısında bulundu. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T23:06+0300
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Fransız siyasetçi Pierre Lellouche, Figaro’ya verdiği demeçte NATO silahlarıyla Rusya topraklarına olası saldırılar ve ittifak birliklerinin Ukrayna'ya girişinin çatışmayı kontrolden çıkaracağını söyledi.Lellouche, “Eğer 'Ukrayna'ya asker göndermek' ve 'Rusya topraklarının derinliklerine saldırmak' denilen bu iki sürgüyle oynarsak, savaşı kontrol edilemez bir duruma getirme riskiyle karşı karşıya kalırız" dedi.Paris'in Kiev'e yardımını artırmasıyla Fransa'nın çatışmalara sürüklenme olasılığının arttığı konusunda uyaran Lellouche, önce silahlar, sonra eğitmenler gönderen Beşinci Cumhuriyet’in kendisini bir anda çatışmaların ortasında bulacağını vurgulayarak, “Bu zaten Çinhindi'de, Vietnam'da başımıza geldi” diye konuştu.Daha önce bazı Batılı liderler, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya topraklarına Batı silahlarıyla saldırmasına izin verilmesi gerektiğini dile getirmişti.Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'nın cephe hatlarını yarması ve Ukrayna'dan talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini söylemiş ve 'birçok AB ülkesinin' Fransa'nın olası asker gönderme yaklaşımını desteklediğini iddia etmişti.Kremlin ise yaptığı açıklamada Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusunun Avrupa'da tartışıldığı yönündeki sözlerini dikkate aldığını ve Rusya'nın Ukrayna'da stratejik bir yenilgiye uğratılması konusundaki tutumunun Moskova tarafından da iyi bilindiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/italyadan-ukraynaya-asker-gondermeyi-planlayan-macrona-tavsiye-migferini-de-al-git-1084489646.html
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pierre lellouche, fransa, ukrayna, nato, rusya, le figaro, kremlin, emmanuel macron
pierre lellouche, fransa, ukrayna, nato, rusya, le figaro, kremlin, emmanuel macron

Fransız siyasetçi: Rusya’ya NATO silahlarıyla yapılacak saldırılar çatışmayı kontrolden çıkarır

23:06 04.06.2024
© AP Photo / Yoan ValatFransa Cumhurbaşkanı Macron Fransız askerlerle
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Fransız askerlerle - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Yoan Valat
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Fransız siyasetçi Lellouche, NATO silahlarıyla Rusya topraklarına olası saldırıların çatışmayı kontrolden çıkaracağı uyarısında bulundu.
Fransız siyasetçi Pierre Lellouche, Figaro’ya verdiği demeçte NATO silahlarıyla Rusya topraklarına olası saldırılar ve ittifak birliklerinin Ukrayna'ya girişinin çatışmayı kontrolden çıkaracağını söyledi.
Lellouche, “Eğer 'Ukrayna'ya asker göndermek' ve 'Rusya topraklarının derinliklerine saldırmak' denilen bu iki sürgüyle oynarsak, savaşı kontrol edilemez bir duruma getirme riskiyle karşı karşıya kalırız" dedi.
Paris'in Kiev'e yardımını artırmasıyla Fransa'nın çatışmalara sürüklenme olasılığının arttığı konusunda uyaran Lellouche, önce silahlar, sonra eğitmenler gönderen Beşinci Cumhuriyet’in kendisini bir anda çatışmaların ortasında bulacağını vurgulayarak, “Bu zaten Çinhindi'de, Vietnam'da başımıza geldi” diye konuştu.
Daha önce bazı Batılı liderler, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya topraklarına Batı silahlarıyla saldırmasına izin verilmesi gerektiğini dile getirmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'nın cephe hatlarını yarması ve Ukrayna'dan talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini söylemiş ve 'birçok AB ülkesinin' Fransa'nın olası asker gönderme yaklaşımını desteklediğini iddia etmişti.
Kremlin ise yaptığı açıklamada Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusunun Avrupa'da tartışıldığı yönündeki sözlerini dikkate aldığını ve Rusya'nın Ukrayna'da stratejik bir yenilgiye uğratılması konusundaki tutumunun Moskova tarafından da iyi bilindiğini ifade etmişti.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
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