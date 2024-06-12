Rus İskender füzesi, Ukrayna'nın Poltava Bölgesi'ndeki S-300 müfrezesini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusuna ait İskender-M taktik füze sistemi, Poltava Bölgesi'nin Polıvyanoye yerleşiminde bulunan S-300PT hava savunma sistemi müfrezesine bombardıman düzenledi.



Hedefi tam isabetle imha eden İskender-M füzesi, objektif kontrol araçlarının sağladığı verilere göre 2 fırlatma rampası, 2 radar istasyonu ile komuta ofislerini yerle bir etti.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde İskender-M füzesinin isabet ettiği noktada ikinci bir patlama meydana geldiği dikkat çekti.