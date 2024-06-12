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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/rus-iskender-fuzesi-ukraynanin-poltava-bolgesindeki-s-300-mufrezesini-vurdu-1084766847.html
Rus İskender füzesi, Ukrayna'nın Poltava Bölgesi'ndeki S-300 müfrezesini vurdu
Rus İskender füzesi, Ukrayna'nın Poltava Bölgesi'ndeki S-300 müfrezesini vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait silah sistemlerini imha etmeyi sürdürüyor. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T15:38+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusuna ait İskender-M taktik füze sistemi, Poltava Bölgesi'nin Polıvyanoye yerleşiminde bulunan S-300PT hava savunma sistemi müfrezesine bombardıman düzenledi.Hedefi tam isabetle imha eden İskender-M füzesi, objektif kontrol araçlarının sağladığı verilere göre 2 fırlatma rampası, 2 radar istasyonu ile komuta ofislerini yerle bir etti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde İskender-M füzesinin isabet ettiği noktada ikinci bir patlama meydana geldiği dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/rusyadaki-nukleer-tatbikat-ikinci-asamada-iskender-taktik-fuze-sistemleri-sahnede-1084753839.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, iskender füzesi, iskender-m, iskender füzeleri, ukrayna, poltava
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, iskender füzesi, iskender-m, iskender füzeleri, ukrayna, poltava

Rus İskender füzesi, Ukrayna'nın Poltava Bölgesi'ndeki S-300 müfrezesini vurdu

15:38 12.06.2024 (güncellendi: 15:39 12.06.2024)
© Fotoğraf : mil.ruİskender füzesi
İskender füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© Fotoğraf : mil.ru
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Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait silah sistemlerini imha etmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusuna ait İskender-M taktik füze sistemi, Poltava Bölgesi'nin Polıvyanoye yerleşiminde bulunan S-300PT hava savunma sistemi müfrezesine bombardıman düzenledi.

Hedefi tam isabetle imha eden İskender-M füzesi, objektif kontrol araçlarının sağladığı verilere göre 2 fırlatma rampası, 2 radar istasyonu ile komuta ofislerini yerle bir etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde İskender-M füzesinin isabet ettiği noktada ikinci bir patlama meydana geldiği dikkat çekti.
İskender-M füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
DÜNYA
Rusya'daki nükleer tatbikat ikinci aşamada: İskender taktik füze sistemleri 'sahnede'
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