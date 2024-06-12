https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/rus-iskender-fuzesi-ukraynanin-poltava-bolgesindeki-s-300-mufrezesini-vurdu-1084766847.html
Rus İskender füzesi, Ukrayna'nın Poltava Bölgesi'ndeki S-300 müfrezesini vurdu
Rus İskender füzesi, Ukrayna'nın Poltava Bölgesi'ndeki S-300 müfrezesini vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait silah sistemlerini imha etmeyi sürdürüyor. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T15:38+0300
2024-06-12T15:38+0300
2024-06-12T15:39+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusuna ait İskender-M taktik füze sistemi, Poltava Bölgesi'nin Polıvyanoye yerleşiminde bulunan S-300PT hava savunma sistemi müfrezesine bombardıman düzenledi.Hedefi tam isabetle imha eden İskender-M füzesi, objektif kontrol araçlarının sağladığı verilere göre 2 fırlatma rampası, 2 radar istasyonu ile komuta ofislerini yerle bir etti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde İskender-M füzesinin isabet ettiği noktada ikinci bir patlama meydana geldiği dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/rusyadaki-nukleer-tatbikat-ikinci-asamada-iskender-taktik-fuze-sistemleri-sahnede-1084753839.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, iskender füzesi, iskender-m, iskender füzeleri, ukrayna, poltava
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, iskender füzesi, iskender-m, iskender füzeleri, ukrayna, poltava
Rus İskender füzesi, Ukrayna'nın Poltava Bölgesi'ndeki S-300 müfrezesini vurdu
15:38 12.06.2024 (güncellendi: 15:39 12.06.2024)
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait silah sistemlerini imha etmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusuna ait İskender-M taktik füze sistemi, Poltava Bölgesi'nin Polıvyanoye yerleşiminde bulunan S-300PT hava savunma sistemi müfrezesine bombardıman düzenledi.
Hedefi tam isabetle imha eden İskender-M füzesi, objektif kontrol araçlarının sağladığı verilere göre 2 fırlatma rampası, 2 radar istasyonu ile komuta ofislerini yerle bir etti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde İskender-M füzesinin isabet ettiği noktada ikinci bir patlama meydana geldiği dikkat çekti.