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Putin'den Rusya Günü mesajı: Ülkemizin tarihine, atalarımızın zaferlerine hürmetle kutluyoruz
Putin'den Rusya Günü mesajı: Ülkemizin tarihine, atalarımızın zaferlerine hürmetle kutluyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Kremlin'de düzenlenen törende Rusya halkının bayramını kutladı. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T14:22+0300
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rusya günü
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rusya
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl Rusya Günü'nde düzenlenen Emek Kahramanları Ödülleri ve Devlet Ödülleri takdim töreninde yaptığı konuşmada Rusların bu özel gününü tebrik etti.Rusya Günü'nün Anavatan'ın şerefini simgeleyen bir bayram olduğunu belirten Putin, bu bayramı ülkeye saygıyla, onun asırlık tarihine, atalarımızın vasiyetlerine, başarılarına ve zaferlerine hürmetle kutladıklarını vurguladı.Asırlara dayanan Rus devletinin ihtişamı ve egemen gücünün Moskova Çarlığı, Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği'nin en şaşalı dönemlerinde gelişip güçlendiğini belirten Putin, "Tüm bu aşamalar, modern Rusya ile ayrılmaz bir bütündür. Bu nedenle, Rusya Günü'nü Anavatanımızın bin yıllık yolculuğunun sürekliliğinin bir sembolü olarak kutlamanın gerekli ve tarihsel olarak doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.Putin, bugün Rusların vatanseverlik ve Anavatanın kaderine dair sorumluluk duygusu etrafında birleştiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: Putin, çokuluslu Rusya'da tüm halkın özel askeri harekatın kahramanlarını desteklediğinin de altını çizdi.Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden egemenliğini ilan ettiği tarih, Rusya Günü olarak kutlanıyor.Rusya Günü, 2002 yılından beri ülkede resmi bayram niteliği taşıyor.Bu bayram ‘Bağımsızlık Günü’ olarak da anılıyor, ancak resmi belgelerde 'Rusya Günü' olarak adlandırılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/istanbulda-rusya-gunu-resepsiyonla-kutlandi-turkiye-ile-ortakligimizi-derinlestirmeye-kararliyiz-1084748922.html
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rusya günü, rusya günü, rusya, vladimir putin, kremlin, büyük anavatan savaşı
rusya günü, rusya günü, rusya, vladimir putin, kremlin, büyük anavatan savaşı

Putin'den Rusya Günü mesajı: Ülkemizin tarihine, atalarımızın zaferlerine hürmetle kutluyoruz

14:22 12.06.2024
© Sputnik / Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinПрезидент Владимир Путин вручил госнаграды лауреатам государственных премий и Героям труда
Президент Владимир Путин вручил госнаграды лауреатам государственных премий и Героям труда - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
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Rusya lideri Putin, Kremlin'de düzenlenen törende Rusya halkının bayramını kutladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl Rusya Günü'nde düzenlenen Emek Kahramanları Ödülleri ve Devlet Ödülleri takdim töreninde yaptığı konuşmada Rusların bu özel gününü tebrik etti.

Rusya Günü'nün Anavatan'ın şerefini simgeleyen bir bayram olduğunu belirten Putin, bu bayramı ülkeye saygıyla, onun asırlık tarihine, atalarımızın vasiyetlerine, başarılarına ve zaferlerine hürmetle kutladıklarını vurguladı.

Asırlara dayanan Rus devletinin ihtişamı ve egemen gücünün Moskova Çarlığı, Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği'nin en şaşalı dönemlerinde gelişip güçlendiğini belirten Putin, "Tüm bu aşamalar, modern Rusya ile ayrılmaz bir bütündür. Bu nedenle, Rusya Günü'nü Anavatanımızın bin yıllık yolculuğunun sürekliliğinin bir sembolü olarak kutlamanın gerekli ve tarihsel olarak doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

Putin, bugün Rusların vatanseverlik ve Anavatanın kaderine dair sorumluluk duygusu etrafında birleştiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rus devleti birçok zor, hatta trajik dönemden geçti, ancak halkımız her zaman tüm zorlukların, engellerin ve olumsuzlukların üstesinden geldi, Anavatanı daha da büyük kıldı. Bugün, ülkemiz için bu zor zamanlarda, vatanseverlik ve Anavatanın kaderine dair sorumluluk duygusuyla bir kez daha bir aradayız. Bu duygular her birimiz için yakın ve değerlidir, özel askeri harekata katılanlar için güvenilir bir destek görevi görüyor"

Putin, çokuluslu Rusya'da tüm halkın özel askeri harekatın kahramanlarını desteklediğinin de altını çizdi.

Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden egemenliğini ilan ettiği tarih, Rusya Günü olarak kutlanıyor.

Rusya Günü, 2002 yılından beri ülkede resmi bayram niteliği taşıyor.

Bu bayram ‘Bağımsızlık Günü’ olarak da anılıyor, ancak resmi belgelerde 'Rusya Günü' olarak adlandırılıyor.
İstanbul'da Rusya Günü resepsiyonla kutlandı: 'Türkiye ile ortaklığımızı derinleştirmeye kararlıyız' - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
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İstanbul'da Rusya Günü resepsiyonla kutlandı: 'Türkiye ile ortaklığımızı derinleştirmeye kararlıyız'
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