https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/putin-kazanda-duzenlenen-2024-brics-oyunlarinin-acilisini-yapti-1084777378.html

Putin, Kazan’da düzenlenen 2024 BRICS Oyunları'nın açılışını yaptı

Putin, Kazan’da düzenlenen 2024 BRICS Oyunları'nın açılışını yaptı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’da düzenlenen 2024 BRICS Oyunları'nın açılışını ilan etti. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T21:21+0300

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brics

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2024 BRICS Oyunları’nın açılış töreninin katılımcılarına video mesaj ile seslenen Rus lider Putin, BRICS’in dünya meselelerinde güçlenen rolünün arka planında Oyunlarının popülaritesinin ve çekiciliğinin de artacağını vurguladı:Kazan’daki oyunların ilk kez açık formatta düzenlendiğini hatırlatan Putin, müsabakaların ‘genişleyen kültürler arası diyaloğun bir başka sembolü, halkların dostluğunun ve devletler arasında insanların çıkarları ve genel kalkınma açısından verimli etkileşimin güçlendirilmesine önemli bir katkı’ olacağının altını çizdi.12-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenen BRICS Oyunları için Kazan’da 15 spor tesisi faaliyete geçirildi. 27 spor dalında düzenlenecek olan müsabakalara neredeyse 100 ülkeden yaklaşık 5 bin sporcu katılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/harekat-toplantisi-putin-savunma-bakani-belousov-ve-genelkurmay-baskani-gerasimovla-gorustu-1084760021.html

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