https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/putin-kazanda-duzenlenen-2024-brics-oyunlarinin-acilisini-yapti-1084777378.html
Putin, Kazan’da düzenlenen 2024 BRICS Oyunları'nın açılışını yaptı
Putin, Kazan’da düzenlenen 2024 BRICS Oyunları'nın açılışını yaptı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’da düzenlenen 2024 BRICS Oyunları'nın açılışını ilan etti. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T21:21+0300
2024-06-12T21:21+0300
2024-06-12T21:41+0300
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oyun
açılış töreni
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2024 BRICS Oyunları’nın açılış töreninin katılımcılarına video mesaj ile seslenen Rus lider Putin, BRICS’in dünya meselelerinde güçlenen rolünün arka planında Oyunlarının popülaritesinin ve çekiciliğinin de artacağını vurguladı:Kazan’daki oyunların ilk kez açık formatta düzenlendiğini hatırlatan Putin, müsabakaların ‘genişleyen kültürler arası diyaloğun bir başka sembolü, halkların dostluğunun ve devletler arasında insanların çıkarları ve genel kalkınma açısından verimli etkileşimin güçlendirilmesine önemli bir katkı’ olacağının altını çizdi.12-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenen BRICS Oyunları için Kazan’da 15 spor tesisi faaliyete geçirildi. 27 spor dalında düzenlenecek olan müsabakalara neredeyse 100 ülkeden yaklaşık 5 bin sporcu katılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/harekat-toplantisi-putin-savunma-bakani-belousov-ve-genelkurmay-baskani-gerasimovla-gorustu-1084760021.html
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rusya, vladimir putin, brics, oyun, açılış töreni, kazan, kutlama
rusya, vladimir putin, brics, oyun, açılış töreni, kazan, kutlama
Putin, Kazan’da düzenlenen 2024 BRICS Oyunları'nın açılışını yaptı
21:21 12.06.2024 (güncellendi: 21:41 12.06.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’da düzenlenen 2024 BRICS Oyunları'nın açılışını ilan etti.
2024 BRICS Oyunları’nın açılış töreninin katılımcılarına video mesaj ile seslenen Rus lider Putin, BRICS’in dünya meselelerinde güçlenen rolünün arka planında Oyunlarının popülaritesinin ve çekiciliğinin de artacağını vurguladı:
“BRICS’in dünya meselelerindeki rolü hızla artıyor. Bu nedenle, siyasi müdahale ve baskıdan uzak, dünyanın her yerinden sporcuları gerçek anlamda birleştiren Oyunların popülaritesinin ve çekiciliğinin de artacağından eminim.”
Kazan’daki oyunların ilk kez açık formatta düzenlendiğini hatırlatan Putin, müsabakaların ‘genişleyen kültürler arası diyaloğun bir başka sembolü, halkların dostluğunun ve devletler arasında insanların çıkarları ve genel kalkınma açısından verimli etkileşimin güçlendirilmesine önemli bir katkı’ olacağının altını çizdi.
12-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenen BRICS Oyunları için Kazan’da 15 spor tesisi faaliyete geçirildi. 27 spor dalında düzenlenecek olan müsabakalara neredeyse 100 ülkeden yaklaşık 5 bin sporcu katılacak.