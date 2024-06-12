Prof. Dr. Sambur: Türkiye artık AB üyeliği yerine, yıldızı parlayan BRICS’ın içinde olmak istiyor

“Türkiye’nin 1990’larda soğuk savaşın bitmesinden sonra kendisine yeni alternatif araması artarak devam etti. Soğuk savaş döneminden sonra dünyada bir sisteme kurulamadı. Bir sistem boşluğu vardı ve bu sistem boşluğu devam ediyor. Türkiye için AB üyesi olmak çok uzun bir stratejik bir amaçtı. NATO ittifakı içerisinde yer almak çok önemli bir gereklilikti. Ancak özellikle 2000’li yıllardan sonra dünyadaki sistem boşluğu Türkiye’yi yeni arayışlara itti. Uzun bir süre Türkiye’de Şangay Beşlisine dahil olma tartışmaları yapıldı. O zaman erken dönemde yapılan bir tartışmaydı. Son yıllarda AB’nin eski önemini kaybetmesi, ABD ile yaşanan sıkıntılar, NATO ittifakının eski işlevselliğinde olmayışı Türkiye’yi Rusya, Çin ve İran’a daha yaklaştırılan politikalar izlemeye itti. Türkiye bugün Rusya ve Çin ile ticari, siyasal ilişkiler içinde olmayı en az AB üyeliği kadar önemsiyor. Türkiye artık AB üyeliğinden ziyade BRICS gibi yıldızı parlayan yeni iş birlikleri ve yeni organizasyonlar içerinde yer almayı istiyor. BRICS dünyada, uluslararası alanda yükselen bir yıldız haline geldi. Hakan Fidan’ın Çin ve Rusya ziyaretlerinde BRICS’i gündeme getirmesi, Türkiye’nin kendisini mevcut şartlarda BRICS’in bir parçası haline getirmenin alt yapısına hazırlanmaya yönelik, Çin ve Rusya’nın desteğini almaya yönelik manevralar. Aslında Hakan Fidan’nın bu ziyareti ile Rusya ve Çin’den Türkiye’nin BRICS’e katılımına evet demesini amaçlıyor. Yapılacak toplantılara Türkiye gözlemci sıfatı ile katılacak. Şu anda Türkiye’de güçlü bir şekilde BRICS’in aktif üyesi olma eylemini politikaya dönüştürmemiş olsa bile, gayri resmi, informal bir yönelimin içinde olduğunu görüyoruz.”